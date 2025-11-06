Περαιτέρω εμβάθυνση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου με ιδιαίτερη δυναμική στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και υπενθύμιση της θέσης που διακρατεί πλέον η οικονομικής διπλωματία στη διαμόρφωση των γεωπολιτικών ισορροπιών παγκοσμίως σηματοδοτεί η υπογραφή της συμφωνίας για τη συμμετοχή της ExxonMobil με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία Energean- Helleniq Energy για το «οικόπεδο-2» στο βόρειο Ιόνιο.

Το γεγονός μάλιστα ότι επίκειται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, ενδεχομένως εντός των επόμενων 18 μηνών όπως είπε στο μήνυμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθιστά τη σημερινή εξέλιξη ακόμα πιο σημαντική.

Η συμφωνία που υπογράφηκε από τα στελέχη των τριών εταιρειών, παρουσία των υπουργών Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκμαν, του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου καθώς και της αμερικανίδας πρεσβευτή Κίμπερλι Γκιλφοϊλ, αφενός ισχυροποιεί την αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα, αφετέρου δύναται να αποδώσει στο εγγύς μέλλον σημαντικά οικονομικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Δείτε live τη Σύνοδο Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC)

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όπως βέβαια κατέστη σαφές και από τις αναφορές του διευθύνοντος συμβούλου της Enegrean κ. Μαθιού Ρήγα είναι η ερευνητική γεώτρηση αυτή που θα δείξει τις πραγματικές προοπτικές που υπάρχουν στο οικόπεδο-2, με τις πιθανότητες πάντως να είναι αυξημένες. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη γεώτρηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα έπειτα από 40 χρόνια.

Μητσοτάκης: Ιστορική στιγμή

Στην οικονομική πτυχή της συμφωνίας στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πάντως μίλησε για μια «ιστορική στιγμή». «Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική», τόνισε ο πρωθυπουργός, χωρίς φυσικά να παραβλέψει τη γεωπολιτική διάσταση της συμμετοχής της ExxonMobil στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται από την Αθήνα ως «ψήφος εμπιστοσύνης» στη χώρα, τόσο έναντι της διεθνούς θέσης της όσο κυρίως για την αξιοπιστία της ως εταίρος και σύμμαχος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Ουάσινγκτον, δε, είναι προφανές ότι εκτιμάται και η οικονομική σταθεροποίηση της Ελλάδας. «Από το 2019 έχει επανέλθει η δημοσιονομική σταθερότητα, το χρέος μειώθηκε. Όλα αυτά είναι σημαντικά για την προσέλκυση επενδύσεων», ήταν η σχετική αποστροφή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Τραμπ και τα «παραδοτέα»

Επιπλέον, η σημερινή συμφωνία συνάδει με τη λογική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προτάσσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα ως μοχλό άσκησης γεωπολιτικής επιρροής, αλλά και διευθέτησης διμερών ή και πολυμερών διαφορών.

Πέραν αυτών, αποτελεί και μια επιπλέον «σφραγίδα» στο σύνθημα του κ. Τραμπ «drill, baby drill», δηλαδή την επιμονή των Ηνωμένων Πολιτειών στην αναζήτηση, πώληση και κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου ως βασικών μορφών ενέργειας. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι μια από τις προτεραιότητες των στελεχών που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου είναι τα λεγόμενα «παραδοτέα». Να φέρνουν δηλαδή στο Λευκό Οίκο συμφωνίες και ειδικότερα συμφωνίες που αφορούν αμερικανικές επιχειρήσεις. Στην κατηγορία αυτών των στελεχών είναι βέβαιο ότι ανήκουν τόσο οι κ. Ράιτ και Μπέργκαμ όσο βεβαίως και η κ. Γκίλφοϊολ, η οποία κατά γενική ομολογία ξεκίνησε τη θητεία ιδιαιτέρως δυναμικά.

Η επόμενη μέρα

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται τώρα στην ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου με στόχο την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.

«Για εμάς ο κάθετος διάδρομος είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης προσπάθειας να εξασφαλίσουμε την ευημερία», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Το ζητούμενο είναι να διαφανεί αν πράγματι οι Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας που βρίσκονται στην Αθήνα θα δείξουν διάθεση προς σύναψη υπογραφών με αμερικανικές εταιρείες ώστε να προμηθεύονται αμερικανικό LNG με πύλη εισόδου την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου με τις κατάλληλες υποδομές»

Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η μαζική αύξηση των εισροών- εκροών αμερικανικού φυσικού αερίου προς το βορρά θα λειτουργήσει αφενός υπέρ της περαιτέρω θωράκισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αφετέρου θα ενισχύσει εν γένει την παρουσία της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στα μεγάλα αποθέματα που υπάρχουν στις ΗΠΑ στάθηκε ο Κρις Ράιτ, ο οποίος αναφέρθηκε σε «ευκαιρία» υποκατάστασης συνολικά του ρωσικού φυσικού αερίου, κάνοντας όμως και ειδική μνεία στο μείζον, δηλαδή στην ανάγκη «μείωσης του κόστους, προς αμοιβαίο όφελος». Κι αυτό διότι σε πολλές περιπτώσεις το αμερικανικό LNG κοστίζει πολλαπλάσια από το ρωσικό εξ ου και θεωρείται «κλειδί» η σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων με κλειστή, αλλά χαμηλότερη τιμή. «Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου με τις κατάλληλες υποδομές», υπογράμμισε με έμφαση ο κ. Ράιτ.

Στην εξίσωση θα πρέπει να προστεθεί το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Chevron για τα οικόπεδα «Κρήτη-1» και «Κρήτη-2», όπως βεβαίως το παιχνίδι αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, καθώς η αμερικανική παρουσία επιβεβαιώνει εμμέσως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα πίσω από τη μέση γραμμή (νόμος Μανιάτη, 2011), κάτι βεβαίως που ενδεχομένως να φέρει την Άγκυρα αντιμέτωπη όχι μόνο με την Αθήνα, αλλά και την Ουάσινγκτον.