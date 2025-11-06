Νέο επεισόδιο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη γαλλική κυβέρνηση και τη Shein, προκάλεσε η απόφαση του υπουργείο Δημόσιων Οικονομικών να περάσουν από έλεγχο όλα τα δέματα που έφθασαν μέσω του ασιατικού γίγαντα διαδκτυακών πωλήσεων, από το αεροδρόμιο του Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ, στο Παρίσι, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωνε επαφές με τις γαλλικές αρχές και τον κινεζικό λιανοπωλητή, μετά τις καταγγελίες των Παρισίων, για πωλήσεις κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικών παιχνιδιών» και παράνομων όπλων στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η απόφαση αφορά περί τα 200.000 πακέτα, το περιεχόμενο των οποίων θα ελεγχθεί, εξονυχιστικά, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Αμελί ντε Μοντσαλέν, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχει προϊόντα συμβατά προς την ισχύουσα στην Ευρώπη εμπορική νομοθεσία. Η επιχείρηση διεξάγεται από κοινού από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης, τα Τελωνεία και τη Χωροφυλακή Αεροπορικών Μεταφορών της Γαλλίας.

Η έρευνα θα συμβάλει στις συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες κατά της Shein, επαληθεύοντας την «ακρίβεια των δηλώσεων και τη συμμόρφωση με τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι«τα αρχικά ευρήματα αποκαλύπτουν μη συμμορφούμενα και παράνομα προϊόντα», φέρνοντας ως παράδειγμα «μη εξουσιοδοτημένα καλλυντικά, παιχνίδια επικίνδυνα για παιδιά, παραποιημένα προϊόντα και ελαττωματικές οικιακές συσκευές».

Το αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ είναι το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη, διαχειριζόμενο κατά μέσο όρο δύο εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων ετησίως. Το 95% των δεμάτων από την Κίνα διέρχονται από αυτό το αεροδρόμιο, πριν διανεμηθούν σε όλη τη Γαλλία.

Παρίσι καλεί Βρυξέλλες

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως η Γαλλία ζητούσε επισήμως από την Κομισιόν να λάβει μέτρα εναντίον της Shein, αφότου οι γαλλικές αρχές κίνησαν διαδικασίες για τη διακοπή λειτουργίας της Shein λόγω των παράνομων προϊόντων, ενώ η Shein ανέστειλε την πλατφόρμα αγορών της στη χώρα, για να εξετάσει τους εξωτερικούς προμηθευτές της, έχοντας ήδη σταματήσει να πουλά κούκλες του σεξ -συμπεριλαμβανομένων αυτών που έμοιαζαν με παιδιά- σε όλο τον κόσμο.