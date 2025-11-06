Ένα νέο βήμα στην ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας σηματοδοτεί η συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy για τη συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας στην παραχώρηση του μπλοκ 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, «επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας».

Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενώ με τη νέα συμφωνία προχωρά και σε τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η ExxonMobil δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση σε χρονικό ορίζοντα 18 μηνών, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «όχι απλώς μια ακόμα επένδυση, αλλά την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια».

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο, για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Η συμφωνία θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Ολόκληρο το μήνυμα του Πρωθυπουργού: