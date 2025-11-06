Κατάμεστη είναι η αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της Αλεξανδρούπολης, όπου διεξάγεται από το πρωί της Πέμπτης (6/11) το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Κι αυτό, ειδικά τη δεδομένη στιγμή, θεωρείται λογικό. Η δυσαρέσκεια των αιρετών που βλέπουν τα ταμεία των Δήμων να «στερεύουν» και την κυβέρνηση να τους αφαιρεί βασικές αρμοδιότητες σχετικές με τη διαμόρφωση των πόλεων, είναι έντονη. Στη συζήτηση για τα «φτωχά» οικονομικά των Δήμων, την έλλειψη προσωπικού και την αφαίρεση βασικών αρμοδιοτήτων, προστέθηκε και το πρόσφατο κλείσιμο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση λαμβάνει μόλις 3 δισ. ευρώ ετησίως, όταν με νόμο προβλέπονται 8 δισ., γεγονός που καταδεικνύει τη θεσμική ασυνέπεια του κράτους.

«Καμία κυβέρνηση δεν αγάπησε την Αυτοδιοίκηση»

«Καμία κυβέρνηση από το 1975 μέχρι σήμερα δεν αγάπησε πραγματικά την Αυτοδιοίκηση», σχολίασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μιλώντας στο συνέδριο. Όπως είπε, οι Δήμοι βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς δεν μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους κόστη.

«Δεν θέλουμε να είμαστε με το χέρι απλωμένο»

«Βασιζόμαστε στις έκτακτες χρηματοδοτήσεις για να κλείσουμε τους προϋπολογισμούς. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν θέλουμε να είμαστε διαρκώς με το χέρι απλωμένο», ανέφερε ο κ. Κυρίζογλου.

Αύξηση των λειτουργικών εξόδων

Ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει στο συνέδριο αύριο, Παρασκευή (7/11), δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας ότι τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, λόγω ενεργειακού κόστους, αύξησης τιμών και μισθοδοσίας, με το πρόσθετο βάρος ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019.

Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ μιλούν για τραγική υποστελέχωση που δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία υπηρεσιών των Δήμων. Στοιχεία δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία έχουν αποχωρήσει περίπου 35.000 υπάλληλοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας.