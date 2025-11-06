Σε τεχνικό σφάλμα του τοπικού πίνακα χειρισμού φαίνεται να αποδίδει ο σταθμάρχης της Σίνδου το περιστατικό με την αλλαγή γραμμής συρμού, το απόγευμα της Τετάρτης 6/11, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Αν και ο ΟΣΕ έχει διαψεύσει κατηγορηματικά τις καταγγελίες για εσφαλμένη αλλαγή γραμμής σε επιβατική αμαξοστοιχία, στους κύκλους των εργαζομένων έγιναν από νωρίς γνωστές ορισμένες παράμετροι που φέρονται να σχετίζονται με το συμβάν και να εγείρουν, εκ νέου, ζητήματα ασφάλειας προσωπικού και επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ο σταθμάρχης της Σίνδου φέρεται να ενημέρωσε τους μηχανοδηγούς ότι «ένα λάθος στο σύστημα τοπικού χειρισμού ήταν η αιτία της αλλαγής στη γραμμή».

Όπως εξηγεί ο Γιώργος Κούλαλης, μηχανοδηγός και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, «παρά τη χάραξη που έκαναν στον σταθμό της Σίνδου για κάποιο λόγο δεν λειτούργησε σωστά το σύστημα αλλαγής και αντί να το βάλει στη σωστή παρακαμπτήριο που ήταν για να αφήσει τον κόσμο στην αποβάθρα – πήγε να τον βάλει μάλλον σε μια άλλη γραμμή η οποία ήταν λάθος».

Ο ίδιος επισημαίνει πάντως ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος, καθώς η αμαξοστοιχία κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

«Η προσέγγισή μας σε αυτούς τους σταθμούς – όταν είμαστε προαστιακός – γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ο συνάδελφος προσέγγιζε τον σταθμό με 40 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι μπορούσε να σταματήσει εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η απόσταση που κάλυψε το τρένο ήταν ελάχιστη και σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε επτά λεπτά πορείας.

«Κάτι έγινε με το κλειδί»

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, ο προαστιακός συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα (17:30) μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία του, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

«Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αν ο συρμός είχε συναντήσει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ανυπολόγιστες. Το περιστατικό, που σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι επιβάτες κατήγγειλαν επίσης ότι οι περισσότεροι σταθμοί της διαδρομής ήταν σκοτεινοί και χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα πολλοί να αισθάνονται ανασφάλεια.

Μια γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρία, εγκατέλειψε τον σταθμό καθώς φοβήθηκε να περιμένει μέσα στο σκοτάδι. Άλλη επιβάτιδα ανέφερε πως σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα–Λάρισα οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, η ανησυχία στους σιδηροδρομικούς παραμένει έντονη. Παρότι η τηλεδιοίκηση στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα έχει αποκατασταθεί, πολλοί μηχανοδηγοί εξακολουθούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να επιβεβαιώνουν με επιπλέον ασφάλεια την ομαλή πορεία των δρομολογίων.