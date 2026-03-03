5 το πρωί: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Ο χρησμός για την διάρκεια του πολέμου – Η ευθεία απειλή στην Κύπρο
Ορατός είναι ο κίνδυνος ευρείας περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, καθώς η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Ιράν συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο. Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ επεκτείνονται πλέον και στο Λίβανο, μετά την επανενεργοποίηση της Χετζμπολάχ.
1
Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
- Σφοδρά πλήγματα στην Τεχεράνη: Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών και διοικητικών στόχων στην Τεχεράνη, προκαλώντας δεκάδες νεκρούς. Το Ιράν απαντά με απειλές για πυρπόληση κάθε πλοίου που θα επιχειρήσει να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας την ένταση και δημιουργώντας κίνδυνο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την αγορά πετρελαίου.
- Η εμπλοκή των ΗΠΑ – Στρατιωτικές απώλειες: Η Ουάσινγκτον ομολογεί προληπτικά πλήγματα στο Ιράν για να αποτρέψει, όπως δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Ρούμπιο, αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων, με έξι νεκρούς στρατιώτες. Ο Τραμπ «ξεχειλώνει» τη διάρκεια του πολέμου, με τον Λευκό Οίκο ωνα δηλώνει ότι έχουν ήδη καταστραφεί 1.250 στόχοι και 11 ιρανικά πλοία, ενώ οι αμερικανικές επιθέσεις σκοτώνουν κορυφαία στελέχη του ιρανικού καθεστώτος, περιλαμβανομένου του Αλί Χαμενεΐ.
- Διεθνείς επιπτώσεις και αντιδράσεις: Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, ανησυχία για αύξηση τιμών πετρελαίου και κατάρρευση ναυσιπλοΐας. Η Βρετανία περιορίζεται σε «αμυντικές» ενέργειες, ενώ ο Λίβανος θρηνεί 52 νεκρούς από ισραηλινά πλήγματα. Στην Ελλάδα, κατασκοπευτικές ενέργειες εγείρουν φόβους σύνδεσης με το Ιράν και πιθανή παρακολούθηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
2
Η ευθεία ιρανική απειλή στην Κύπρο και η Ελλάδα
- Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα: Απέπλευσαν για την Κύπρο οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με ιρανικά drone κατά της βρετανικής βάσης του Ακρωτηρίου. Νωρίτερα, στη Μεγαλόνησο έφθασαν και δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 και σταθμεύουν στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.
- Τα χτυπήματα στο Ακρωτήρι: Τα μεσάνυχτα της Κυριακής μη επανδρωμένο όχημα Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Επίσης, το μεσημέρι της Δευτέρας δύο drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο αναχαιτίστηκαν, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
- Το μήνυμα Χριστοδουλίδη: Η Κύπρος δεν μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.
3
Κατασκοπευτικό θρίλερ με Γεωργιανό στη Σούδα
- Η ύποπτη δραστηριότητα: Ένας 36χρονος Γεωργιανός υπήκοος αζερικής καταγωγής τέθηκε στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών για ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή του ναύσταθμου στη Σούδα. Ο 36χρονος έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και εγκαταστάθηκε στα Χανιά, νοικιάζοντας δωμάτιο με θέα τον κόλπο της Σούδας. Η παρουσία του σε μια τόσο ευαίσθητη στρατιωτικά περιοχή, σε συνδυασμό με το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του, οδήγησε τις Αρχές σε άμεση κινητοποίηση, καθώς υποδηλώνει πιθανή κατασκοπευτική δραστηριότητα.
- Πώς μπήκε στο κάδρο της ΕΥΠ; Η ΕΥΠ τον έθεσε υπό παρακολούθηση από την άφιξή του, στο πλαίσιο αυξημένης επιφυλακής μετά από παρόμοιες υποθέσεις Αζέρων που είχαν συλληφθεί για κατασκοπεία. Καταγράφηκε η παρουσία του στην περιοχή ακόμη και στις 24 Φεβρουαρίου, όταν κατέπλευσε στη βάση το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ».
- Η προσαγωγή στο αεροδρόμιο: Το Σαββατοκύριακο μετέβη στην Αθήνα και χθες αναχώρησε από το ξενοδοχείο με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς να έχει εκδώσει εισιτήριο. Εκτιμήθηκε ότι ενδέχεται να επιχειρούσε να φύγει για άγνωστη χώρα και έτσι αποφασίστηκε η προσαγωγή του.
4
Ουρές στα πρατήρια, φόβοι ανατιμήσεων στα καύσιμα
- Ουρές και φόβος ανατιμήσεων: Μετά την κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και τον εγκλωβισμό δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, οδηγοί σχηματίζουν ουρές στα πρατήρια της Αττικής υπό τον φόβο αυξήσεων. Σε αρκετές περιοχές η απλή αμόλυβδη εξαντλήθηκε από νωρίς, ενώ οι πρατηριούχοι κάνουν λόγο για κύμα πανικού, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί αυξήσεις στις τιμές.
- Διαβεβαιώσεις για επάρκεια καυσίμων: HELLENiQ ENERGY και Motor Oil τονίζουν ότι διαθέτουν αποθέματα που ξεπερνούν τις 90 ημέρες και δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα εφοδιασμού. Μάλιστα, επισημαίνουν πως έχουν εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές αργού πετρελαίου και ότι δεν προμηθεύονται από το Ιράν.
- Πιθανές αυξήσεις από Τετάρτη: Οι όποιες ανατιμήσεις περνούν στην αγορά με καθυστέρηση τεσσάρων ημερών. Αν το Brent φτάσει τα 80 δολάρια, η τιμή της βενζίνης ενδέχεται να ανέβει στα 1,78 ευρώ/λίτρο από 1,75 σήμερα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τυχόν ανατιμήσεις θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα πρατήρια από την Τετάρτη, εφόσον παραταθεί η κρίση.
5
Ανατροπή στην υπόθεση της 31χρονης στον Κολωνό
- Τα ιατροδικαστικά ευρήματα: Αλλάζουν τα δεδομένα για την 31χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό, με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι δεν ήταν τελικά έγκυος, ενώ διαπιστώθηκε πως έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος. Εξετάζεται αν τα χτυπήματα επιτάχυναν ή προκάλεσαν τον θάνατό της.
- Μαρτυρίες για κακοποιητική συμπεριφορά: Γείτονες κάνουν λόγο για έντονους καβγάδες και περιστατικά βίας, αναφέροντας ότι είχαν ακούσει στο παρελθόν τον 38χρονο να τη χτυπά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο κατηγορούμενος ήταν οξύθυμος και φέρεται να είχε απομονώσει τη σύντροφό του από το περιβάλλον της.
- Βαριές κατηγορίες στον 38χρονο: Ο σύντροφός της συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, διακεκριμένη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά εξακολούθηση και παράνομη κατοχή απαγορευμένων ουσιών, ενώ έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.
