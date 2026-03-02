Υπόθεση με έντονο άρωμα κατασκοπείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με πρωταγωνιστή έναν 36χρονο Γεωργιανό, ο οποίος τέθηκε στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών για ύποπτη δραστηριότητα και στην περιοχή του ναύσταθμου στη Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κρίθηκε ύποπτος από την ΕΥΠ, η οποία φέρεται να παρακολουθούσε διακριτικά τις κινήσεις του τις τελευταίες εβδομάδες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., όταν ο 36χρονος έφτασε στην Αθήνα και ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από τη χώρα.

Ακινητοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του. Όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα χρόνου, η προσαγωγή του να μετατραπεί σε σύλληψη, καθώς τα ευρήματα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρά.

Από το Ντύσσελντορφ στη Σούδα

Ο 36χρονος έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου, από το Ντύσσελντορφ και σχεδόν αμέσως αναχώρησε αεροπορικώς για τα Χανιά. Εκεί έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο, κοντά στη ναυτική βάση της Σούδας, επιλογή που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε ερωτήματα.

Κατά πληροφορίες, δεν περιορίστηκε απλώς στη διαμονή του στην περιοχή. Φέρεται να επιχείρησε να αλλάξει κατάλυμα, αναζητώντας σημείο με καλύτερη οπτική επαφή προς τον ναύσταθμο. Μάλιστα, βρισκόταν στην περιοχή και κατά την άφιξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.

Οι κινήσεις του χαρακτηρίζονταν μεθοδικές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τραβούσε φωτογραφίες, τόσο με το κινητό του τηλέφωνο όσο και με φωτογραφική μηχανή, εστιάζοντας, όπως εκτιμάται, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κινήσεις πλοίων. Όλος ο εξοπλισμός του έχει κατασχεθεί και εξετάζεται εξονυχιστικά.

Σύνδεση που ερευνάται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στις 16 Φεβρουαρίου φέρεται να επιδίωξε να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο, όπου είχε διαμείνει αλλοδαπός που συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο, στα Χανιά και παραμένει προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για κατασκοπεία. Η σύμπτωση αυτή εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές, που προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για τυχαίο γεγονός ή για πιθανή σύνδεση.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον το κινητό τηλέφωνο, οι ηλεκτρονικές συσκευές και κάθε ψηφιακό αποτύπωμα του 36χρονου. Οι αναλυτές επιχειρούν να «ξεκλειδώσουν» επικοινωνίες, επαφές και διαδρομές δεδομένων, αναζητώντας ενδείξεις για το ποιον και εάν εξυπηρετούσε.

Παράλληλα, ερευνάται από τις επικοινωνίες του 36χρονου και τις επαφές του, εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με το Ιράν. Η χρονική συγκυρία, η επιλογή διαμονής, οι μετακινήσεις και κυρίως η συστηματική φωτογράφιση στρατιωτικών στόχων, συνθέτουν ένα παζλ που καλούνται να αποκωδικοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.