Ανατροπή στην υπόθεση της 31χρονης εγκύου η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος.

Από την νεκροψία – νεκροτομή στην άτυχη γυναίκα εντοπίστηκαν σημάδια ξυλοδαρμού ενώ διαπιστώθηκε πως είχε κίρρωση του ήπατος.

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 38χρονο σύντροφο της άτυχης εγκύου

Την ίδια ώρα αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα είναι ο 38χρονος σύντροφός της, ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της.

Ο εισαγγελέας, ο οποίος μελέτησε τα στοιχεία της δικογραφίας άσκησε εναντίον του του ποινική δίωξη για: