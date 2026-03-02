Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα είναι ο 38χρονος από τον Κολωνό, ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του. Ο εισαγγελέας, ο οποίος μελέτησε τα στοιχεία της δικογραφίας άσκησε εναντίον του του ποινική δίωξη για:

ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα),

διακοπή κύησης (κακούργημα),

διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνη για την υγεία, κατά εξακολούθηση (κακούργημα),

παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα).

Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί για τις πράξεις του σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται, ότι η άτυχη 31χρονη είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες του σπιτιού της και, παρόλο που ο σύντροφός της προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να πείσει τις αρχές ότι επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα όπου η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε, η εκδοχή αυτή τέθηκε γρήγορα υπό αμφισβήτηση.

Η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται ότι υπήρξε καταλυτική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς φέρεται ότι εντοπίστηκαν χτυπήματα στη σορό που δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα. Πλέον, οι αρχές εξετάζουν με βεβαιότητα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνεχίζουν την αυτοψία στο σπίτι για τη συλλογή επιπλέον κρίσιμων στοιχείων.

Τι λένε μάρτυρες;

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας της νεκρής 31χρονης η οποία εντοπίστηκε με θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι, στο σπίτι όπου διέμενε με τον 38χρονο σύντροφό της στον Κολωνό, όπως επίσης και άλλες μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η 31χρονη είχε δεχθεί κακοποίηση από το σύντροφό της και για το λόγο αυτό αναζητούσε δομή κακοποιημένων γυναικών.

«Ψόφα σκυλί, ψόφα σαν σκυλί»

«Πριν το κακό είχε γίνει καυγάς. Άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει και μετά έναν άνδρα να φωνάζει δυνατά «Ψόφα σκυλί. Ψόφα σαν σκυλί και μετά μεγάλη φασαρία. Και μετά νέκρα», αναφέρει η μαρτυρία γειτόνισσας που έμενα πλησίον του διαμερίσματος του ζευγαριού.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μόλις 31 ετών, όταν το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2), βρέθηκε νεκρή και με τραύματα στο κεφάλι της, μέσα στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου.

Οι δύο διαφορετικές εκδοχές του συντρόφου

Ο σύντροφός της ήταν αυτός που κάλεσε το ασθενοφόρο λέγοντας ότι τη βρήκε χτυπημένη και αναίσθητη στις σκάλες. Η εξέταση όμως από τον ιατροδικαστή αποκάλυψε ότι η αλήθεια δεν ήταν αυτή.

Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλά χτυπήματα από τα οποία μόνο ένα δικαιολογείται από πτώση.

Στους γείτονες που είδαν το ασθενοφόρο και βγήκαν για να δουν τι συνέβη ο 38χρονος έδινε μια τελείως διαφορετική εκδοχή από αυτή που έδωσε στην αστυνομία.