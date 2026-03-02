Με απώλειες κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, στη σκιά της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, ο Dow Jones άνοιξε με πτώση 0,37% στις 48.794,42 μονάδες, ο S&P 500 με απώλειες 0,79% στις 6.824,36 μονάδες και ο Nasdaq κατά 1,53% στις 22.322,119 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Οι μετοχές των εταιρειών ενέργειας σημειώνουν άνοδο, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το ενδεχόμενο η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν να διαταράξει τις προμήθειες αργού πετρελαίου.

Οι μετοχές της Exxon Mobil ενισχύονται κατά πάνω από 4%, ενώ οι μετοχές άλλων εταιρειών όπως οι Chevron και ConocoPhillips σημειώνουν άνοδο πάνω από 3% και 5%, αντίστοιχα.

Στις εταιρείες άμυνας, οι Lockheed Martin και Northrop Grumman σημειώνουν άνοδο πάνω από 5%, ενώ οι RTX ανέβηκαν κατά πάνω από 6%.

Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών στον τομέα του ταξιδιού και του τουρισμού καταγράφουν σημαντική πτώση. Οι μετοχές των Carnival PLC, International Consolidated Airlines, TUI AG και Lufthansa υποχωρούν κατά 3%, 3%, 9% και 3%, αντίστοιχα.

Η αγορά πετρελαίου

Στον μεταξύ, η τιμή του αργού πετρελαίου ενισχύεται κατά 7%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο που θα διαταράξει τις προμήθειες. Το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον OPEC και η κατάσταση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, με επίπτωση στον πληθωρισμό.

Η αγορά πετρελαίου πιθανώς θα εξαρτηθεί από το αν οι μάχες θα διαταράξουν τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, το πιο κρίσιμο σημείο για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως. Μια παρατεταμένη διακοπή εκεί θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η γενική αβεβαιότητα στην αγορά καταπνίγει την επενδυτική διάθεση, επιβαρύνοντας τα ρίσκα για τις μετοχές παγκοσμίως. Οι αναλυτές της Janus Henderson σημειώνουν ότι σε μια περίοδο αβεβαιότητας, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να προκαλέσει έναν παγκόσμιο πληθωριστικό κίνδυνο.

Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή θα έχει πιο περιορισμένο αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν αποκλείουν μια πιο παρατεταμένη αρνητική επίδραση στις μετοχές. Υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι οι μεγάλες πτώσεις στον τομέα του λογισμικού και των υπηρεσιών συνεχίζουν να πλήττουν την επενδυτική διάθεση, εντείνοντας την ανησυχία για τις συνέπειες στην ευρύτερη οικονομία.

Πηγή: ot.gr