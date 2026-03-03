Σε γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή απειλεί να εκτροχιαστεί η κατάσταση στην περιοχή, με τη σύγκρουση να κλιμακώνεται επικίνδυνα: οι δυνάμεις της Ισραήλ πλήττουν ξανά την Τεχεράνη, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης απειλεί να πυρπολήσει όποιο πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον –μέσω του υπουργού της των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο – παραδέχεται ότι εξαπέλυσε «προληπτικά» ίσως τον πιο επικίνδυνο πόλεμο της δεκαετίας, καθώς οι νεκροί στο Ιράν ξεπερνούν τους 550 και ο κίνδυνος ευρύτερης ανάφλεξης αυξάνεται δραματικά.

Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο liveblog εδώ στο vima.gr

Νέες ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη – Προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στην Τεχεράνη, λίγο μετά την προειδοποίηση εκκένωσης για κατοίκους κοντά στα κεντρικά γραφεία της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης IRIB.

Παράλληλα, το Ιράν κατήγγειλε ότι 168 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε φερόμενο αμερικανο-ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο — τον πιο αιματηρό βομβαρδισμό από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Ρούμπιο: «Δεν θα στοχεύαμε ποτέ σχολείο» – «Προληπτική αυτοάμυνα» η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Ουάσιγκτον «δεν θα χτυπούσε ποτέ σκόπιμα σχολείο» και ότι το Πεντάγωνο διερευνά το περιστατικό.

Παραδέχθηκε όμως ότι οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν προληπτικά, γνωρίζοντας ότι η ισραηλινή επίθεση θα οδηγούσε σε άμεση ιρανική αντεπίθεση κατά αμερικανικών βάσεων: «Αν δεν χτυπούσαμε πρώτοι, θα είχαμε πολύ περισσότερα θύματα».

Πλέον, οι νεκροί αμερικανοί στρατιώτες ανέρχονται σε έξι.

555 νεκροί στο Ιράν – ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν την εκστρατεία

Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, τουλάχιστον 555 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε 131 πόλεις του Ιράν από το Σάββατο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει «49 κορυφαία στελέχη του ιρανικού καθεστώτος», μεταξύ αυτών και τον ανώτατο θρησκευτικόι ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε χρήση και χερσαίων δυνάμεων, ενώ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να διαρκέσουν «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες ή και περισσότερο»: «Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά».

Το Στενό του Ορμούζ «έκλεισε» – Απειλές Ιράν για πυρπόληση πλοίων

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ, ο σημαντικότερος διάδρομος πετρελαίου στον κόσμο, είναι κλειστό και ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να περάσει, θα «τυλιχτεί στις φλόγες».

Η προειδοποίηση θεωρείται η πιο ακραία του Ιράν μέχρι σήμερα, με αναλυτές να φοβούνται εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου και κατάρρευση της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

ΗΠΑ: «Καταστρέψαμε όλα τα ιρανικά πλοία» – 1.250 στόχοι υπό πλήγμα

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι από το Σάββατο έχουν πληγεί 1.250 στόχοι στο Ιράν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι έχουν καταστρέψει και τα 11 ιρανικά πλοία στο Κόλπο του Ομάν.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τεράστιες στήλες καπνού από καμένα πολεμικά πλοία στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς.

Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Θα συνεχίσουμε μέχρι να καταστρέψουμε πυραύλους, ναυτικό και δίκτυα του Ιράν»

Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον δήλωσε ότι ο κοινός στρατιωτικός στόχος ΗΠΑ–Ισραήλ είναι ξεκάθαρος:

Καμία πυρηνική δυνατότητα στο Ιράν

Εξουδετέρωση των βαλλιστικών πυραύλων

Καταστροφή του πολεμικού ναυτικού

Διάλυση των περιφερειακών παραστρατιωτικών δικτύων

«Θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί», είπε, κατηγορώντας το Ιράν για «κινήσεις πανικού».

Βρετανία: «Δεν πιστεύουμε στην αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα»

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι η χώρα του δε θα συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις.

«Δεν πιστεύουμε σε αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όμως, επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για «αμυντικά» πλήγματα σε ιρανικούς πυραύλους.

52 νεκροί σε Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 150 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, που έγιναν ως αντίποινα για ρουκέτες της Χεζμπολάχ μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ από το Ισραήλ.

Κατασκοπεία στη Σούδα

Ένας 36χρονος Γεωργιανός, που ακινητοποιήθηκε λίγο πριν πετάξει από Αθήνα, φέρεται να αναζητούσε σημεία με οπτική επαφή προς τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στα Χανιά της Κρήτης και να φωτογράφιζε συστηματικά πλοία και κτίρια. Όλος ο εξοπλισμός του κατασχέθηκε και εξετάζεται.

Οι Αρχές ερευνούν πιθανή σύνδεση με άλλους προφυλακισμένους για κατασκοπεία και κάθε επαφή με το Ιράν μέσω κινητού και ηλεκτρονικών συσκευών.

Χάος στις αερομεταφορές

Μαζικές είναι οι ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων από και προς Μέση Ανατολή. Η AEGEAN και η SKY express ανέστειλαν δρομολόγια προς Τελ Αβίβ και άλλους προορισμούς, ενώ η Τουρκία ακύρωσε πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ, Συρία και Λίβανο.

Η ένταση, λόγω του πολέμου, παρακολουθείται από διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, με χιλιάδες επιβάτες να επηρεάζονται και τις Αρχές να παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή.