Μεγάλες ουρές σχηματίζονται από τα ξημερώματα στα βενζινάδικα σε όλη την Αττική, μετά την κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και τον εγκλωβισμό εκατοντάδων δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Υπό τον φόβο αιφνίδιων ανατιμήσεων, οι οδηγοί σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, με αποτέλεσμα αρκετά πρατήρια να έχουν ήδη εξαντλήσει την απλή αμόλυβδη από νωρίς το πρωί.

«Η απλή αμόλυβδη εξαντλήθηκε από νωρίς»

Σε δηλώσεις της στο Orange Press Agency, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται μεταβολή στις τιμές, τουλάχιστον στα πρατήρια που εξακολουθούν να εφαρμόζουν το τιμολόγιο του Σαββάτου. Όπως εξήγησε, η αυξημένη προσέλευση οφείλεται στον φόβο των καταναλωτών, γεγονός που δημιουργεί κύμα πανικού στην αγορά. Ήδη, όπως είπε, πολλοί πρατηριούχοι αναφέρουν ελλείψεις στην απλή αμόλυβδη. Όσα πρατήρια ξεμείνουν σήμερα, δύσκολα θα μπορέσουν να ανεφοδιαστούν αυθημερόν, εκτός αν είχαν προγραμματίσει παραλαβές από το Σάββατο.

Η ίδια τόνισε ότι είναι πρόωρο να γίνουν εκτιμήσεις για το εύρος πιθανών αυξήσεων. Όπως σημείωσε, η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επηρεάζουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς πολλά πλοία έχουν ακινητοποιηθεί και άλλα ακολουθούν μεγαλύτερες διαδρομές, αυξάνοντας το μεταφορικό κόστος. Αν η κατάσταση παραταθεί, το επιπλέον κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. «Χρειάζεται ψυχραιμία», υπογράμμισε.

«Σε επιφυλακή για να εξυπηρετήσουμε, όχι να εξαπατήσουμε»

Παρά τον διεθνή χαρακτήρα της κρίσης, η πρόεδρος της Ένωσης εκτιμά ότι η Πολιτεία οφείλει να κινηθεί προληπτικά ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά.

Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο παίζει η στάση των δύο διυλιστηρίων της χώρας. Αν δεν προχωρήσουν σε αδικαιολόγητες αυξήσεις, δεν θα προκληθεί έντονη αναστάτωση στην αγορά. Η εφοδιαστική αλυσίδα —διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας και πρατηριούχοι— πρέπει να λειτουργήσει με υπευθυνότητα. Σύμφωνα με την ίδια, έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει από το Σάββατο και μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες. «Βρισκόμαστε σε επιφυλακή για να εξυπηρετήσουμε, όχι για να εξαπατήσουμε, τον κόσμο», σημείωσε.

Αναφερόμενη στον κίνδυνο κερδοσκοπίας, τον οποίο χαρακτήρισε υπαρκτό, διευκρίνισε ότι η ίδια διατηρεί σταθερές τις τιμές. Όπως είπε, ακόμη και όταν υπήρξε μικρή μεταβολή στο τελευταίο τιμολόγιο, δεν προχώρησε σε αναπροσαρμογή, επιλέγοντας να κινηθεί σταδιακά και με προσοχή.

Τέλος, επεσήμανε ότι στο φυσικό αέριο οι μεταβολές εμφανίζονται ήδη εντονότερες σε σύγκριση με το πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα. Προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη παράταση της κρίσης και του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ θα είχε αρνητικές συνέπειες, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι οι αρμόδιοι θα διαχειριστούν την κατάσταση με υπευθυνότητα. «Δεν πρέπει να υιοθετούμε σενάρια φόβου, γιατί πάνω σε αυτά συχνά στηρίζονται φαινόμενα αισχροκέρδειας», κατέληξε.