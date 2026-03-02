Στο στόχαστρο του Ιράν μπαίνει η Κύπρος με ανώτατο στρατιωτικό ηγέτη των Φρουρών της Επανάστασης να εξαπολύει ευθείες απειλές προς την Λευκωσία. Πιο συγκεκριμένα, ο Σαρντάρ Τζαμπαρί δήλωσε ότι το Ιράν θα εντείνει τις πυραυλικές του επιθέσεις στην Κύπρο, τονίζοντας πως έχει αυξηθεί η αμερικανική παρουσία. Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα. «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το χτύπημα στο Ακρωτήρι

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. «Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση», ανέφερε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα», πρόσθεσε και κατέληξε: «πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Αργότερα έγινε γνωστό ότι τα δύο drones εκτοξεύτηκαν από τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Στάρμερ: «Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μιλώντας τη Δευτέρα στο Βρετανικό κοινοβούλιο υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησής του να μην συμμετάσχει στα αρχικά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει μια λύση μέσω της διπλωματίας που θα αποτρέπει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικού όπλου και θα τερματίζει την αποσταθεροποιητική της δράση στην περιοχή.

Παρ’ όλα αυτά όπως είπε αναγκάστηκε να αποδεχθεί τελικά το αίτημα των ΗΠΑ για «περιορισμένη χρήση βρετανικών βάσεων με αποκλειστικά αμυντικό σκοπό» καθώς ήταν απαράδεκτη η αντίδραση του Ιράν, να πλήξει με εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones χώρες του Κόλπου που δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις. Αυτό όπως είπε συνιστά απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους μας. Διευκρίνισε πάντως, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στις επιθετικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους περίπου 300.000 Βρετανούς που βρίσκονται στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις έπληξαν αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί υπήκοοι. Μεταξύ αυτών είπε ότι χτυπήθηκε στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν όπου υπηρετούν 300 Βρετανοί στρατιωτικοί, ενώ, όπως σημείωσε ένα ντρόουν έπληξε και τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο. Ξεκαθάρισε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι το πλήγμα δεν συνδεόταν με κάποια πρόσφατη απόφαση του Λονδίνου.

H Ελλάδα στέλνει φρεγάτες, μαχητικά και anti-drone

Ολα τα παραπάνω προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση της Αθήνας που ενεργοποίησε για πρώτη φορά από το 1974 το ενιαίο αμυντικό δόγμα με την Λευκωσία. Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι «με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «Κίμων» μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος” καθώς επίσης ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει».

Αναλυτικά, ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια έχει ως εξής:

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε προ ολίγου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθόλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα “Κίμων” μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος» καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία θα μεταβώ αύριο, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».

Το απόγευμα της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι ήδη τέσσερα ελληνικά μαχητικά F-16 Viper προσγειώθηκαν στην Πάφο.