5 το πρωί: Η πτώση του Αντριου – Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν – Η δυσαρέσκεια στις δημοσκοπήσεις
Εντονες είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών, καθώς η σύλληψη του πρώην Πρίγκιπα Άντριου προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στο Μπάκινγχαμ. Παράλληλα, η πιθανή κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί ανησυχίες.
1
Η αποφυλάκιση, η σύλληψη και η «πτώση» του πρώην πρίγκιπα Άντριου
- Αποφυλακίστηκε ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Μετά τη σύλληψή του και περίπου 12 ώρες κράτησης, ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Πέμπτης. Κατά την αποχώρησή του, φωτογραφίες τον έδειξαν στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου να προσπαθεί να αποφύγει τα φλας, με έντονη πίεση στο πρόσωπό του. Μια εικόνα που διαφοροποιείται από τη συνήθη δημόσια παρουσία των μελών της βασιλικής οικογένειας. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η έρευνα για «παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα» συνεχίζεται, ενώ ολοκληρώθηκαν οι έρευνες σε μία από τις διευθύνσεις (Norfolk) και γίνονται έρευνες σε άλλες περιοχές.
- Η σύλληψη που «ταρακούνησε» το Παλάτι: Υπενθυμίζεται, ότι το πρωί της ίδιας ημέρας, άνδρες της Thames Valley Police έφτασαν στο κτήμα Sandringham στο Norfolk, όπου διέμενε πρόσφατα ο Άντριου, και τον συνέλαβαν χωρίς πρώτα να γίνει δημόσια γνωστό. Στις 09:54 π.μ. περίπου, τηλεοπτικό δίκτυο επιβεβαίωσε ότι κρατείται για υπόνοια παράβασης καθηκόντων, πιθανώς σχετιζόμενη με τις πράξεις του όταν είχε διατελέσει εμπορικός απεσταλμένος. Όλα αυτά αποτέλεσαν «πλήγμα» για την εικόνα του Παλατιού.
- Το Χρονικό της Πτώσης του Άντριου: Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, κάποτε αγαπημένος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, ακολούθησε μια πορεία δεκαετιών από την υπηρεσία του στον πόλεμο των Φώκλαντς και την αναγνώριση ως εθνικού ήρωα, σε σκανδαλώδεις σχέσεις, επικρίσεις για κακή χρήση δημόσιου αξιώματος και στενές επαφές με τον Τζέφρι Έπστιν. Τελικά, ο ίδιος βρέθηκε στο πίσω κάθισμα ενός περιπολικού αστυνομίας στη Σάντριγχαμ με την υποψία παράβασης καθήκοντος, σηματοδοτώντας την πλήρη κατάρρευση της δημόσιας εικόνας και του ρόλου του.
2
Κίνδυνος κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, πάρα το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν
- Τελεσίγραφο Τραμπ 10 ημερών για το Ιράν: Σε ομιλία του στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία περίπου 10 ημερών στην Τεχεράνη για να επιτευχθεί μια «ουσιαστική» συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα και άλλες διαφορές με την Ουάσιγκτον, αλλιώς «θα συμβούν άσχημα πράγματα». Το τελεσίγραφο συνδέθηκε με διπλωματικές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και με την αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.
- Ο «εμπρησμός» της Τεχεράνης: Παρά τις διαπραγματεύσεις, η κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαρακτηρίζεται από αυξημένη ένταση. Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, γεγονός που δίνει την εικόνα ότι η Ουάσιγκτον «περικυκλώνει» την Τεχεράνη και είναι έτοιμη για πιθανό στρατιωτικό πλήγμα. Αυτή η κινητοποίηση, σε συνδυασμό με την αδυναμία διαμόρφωσης κοινά αποδεκτών όρων στις συνομιλίες, αυξάνει σοβαρά τον κίνδυνο οι διενέξεις να ξεφύγουν από τη διπλωματική σφαίρα και να μετατραπούν σε ευρύτερη σύγκρουση.
- Τα σημάδια που «δείχνουν» πόλεμο: Μεταξύ των ενδείξεων που δείχνουν «κλιμάκωση» είναι η σημαντική στρατιωτική ενίσχυση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αεροπλανοφόρων και πολλαπλών πλοίων, καθώς και σχέδια για μακρόχρονη στρατιωτική εκστρατεία και όχι μόνο στοχευμένα πλήγματα. Οι συνομιλίες στη Γενεύη παραμένουν αδιέξοδες λόγω «κόκκινων γραμμών» που θέτουν οι ΗΠΑ, ενώ το Ιράν ενισχύει τις κρίσιμες εγκαταστάσεις του και προβαίνει σε στρατιωτικές ενέργειες, όπως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο μιας ευρείας σύγκρουσης.
3
Σταθερότητα, αλλά με δυσαρέσκεια δείχνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis
- Σταθερό το πολιτικό σκηνικό, αλλά με προβληματισμούς: Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σαφές προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου, αλλά χωρίς σημαντικές αλλαγές στις κύριες πολιτικές δυνάμεις. Παρά τη σταθερότητα, η κοινωνία εμφανίζει έντονη δυσαρέσκεια: το 70% κρίνει αρνητικά το κυβερνητικό έργο, το 68% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και πάνω από τους μισούς πολίτες δηλώνουν ότι είχαν καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με σήμερα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν βαθιά ανησυχία για την οικονομία και την καθημερινότητα.
- Έντονη η δυναμική των νέων πολιτικών σχημάτων: Σε ερωτήματα για το ενδεχόμενο σχηματισμού νέων κομμάτων, το 29% των πολιτών εκφράζει θετική προδιάθεση για κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ τα αντίστοιχα σενάρια με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα (19%) ή τον Αντώνη Σαμαρά (12%) έχουν σαφώς μικρότερη απήχηση. Η δημοτικότητα της Καρυστιανού είναι πτωτική σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση, αλλά παραμένει υψηλότερη από τα υπόλοιπα εναλλακτικά σενάρια.
- Αρνητική εικόνα για τον Τραμπ και διχασμός για τις διεθνείς σχέσεις: Η έρευνα επίσης, δείχνει βαθιά διχασμένη κοινή γνώμη για το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, με περίπου ίσα ποσοστά πολιτών να πιστεύουν ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να είναι σύμμαχοι ή θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους. Παράλληλα, η αρνητική αξιολόγηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι συντριπτική, αφού περίπου το 75% των Ελλήνων εκφράζει αρνητική γνώμη για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του, εντείνοντας την αίσθηση αβεβαιότητας για τις διεθνείς σχέσεις.
4
9,5 χρόνια στον πατέρα Αντώνιο για την Κιβωτό του Κόσμου
- Νέα ποινή για σωματικές βλάβες κατά ανηλίκων: Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας έκρινε ξανά ένοχο τον πατέρα Αντώνιο για βαριά και απλή σωματική βλάβη ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου». Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ήταν αυστηρότερη από τον πρωτόδικο βαθμό, καθώς τον καταδίκασε για 9 από τις 19 πράξεις του κατηγορητηρίου, περισσότερες από τις 5 για τις οποίες είχε κριθεί ένοχος στην πρώτη δίκη. Την ίδια ώρα, τέσσερις συνεργάτες του κρίθηκαν επίσης ένοχοι για σχετικά αδικήματα, ενώ δύο άλλοι απαλλάχθηκαν.
- Ποινή φυλάκισης και οικονομικής επιβάρυνση: Το Εφετείο επέβαλε στον πατέρα Αντώνιο συνολική ποινή 9 ετών και 6 μηνών φυλάκισης, η οποία μετά συγχώνευση αντιστοιχεί σε περίπου 8 έτη εκτιτέας ποινής για τις πράξεις προς τις οποίες κρίθηκε ένοχος. Όμως το δικαστήριο μετατρέπει την ποινή σε χρηματικό ποσό 10 € ανά ημέρα, γεγονός που σημαίνει ότι για να μην οδηγηθεί στη φυλακή πρέπει να καταβάλει συνολικά περίπου 60.000 € στο Δημόσιο.
- Η πρώτη αντίδραση του πατέρα Αντωνίου: Σε επίσημη δήλωσή του μετά την απόφαση, ο πατέρας Αντώνιος αμφισβήτησε τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για «ακραία μεροληψία του δικαστηρίου» και υποστηρίζοντας ότι η καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε ερήμην του, καθώς παραιτήθηκαν οι δικηγόροι του και αποχώρησε από τη διαδικασία. Δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να καταβάλλει τα 60.000 ευρώ που του επιβλήθηκαν και ελπίζει σε βοήθεια από «κάθε συνάνθρωπο» για να καλύψει το ποσό, επικαλούμενος τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του.
5
Νέο μπλακ άουτ στα ραντάρ του αεροδρομίου Αθηνών
- Επανάληψη τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες ελέγχου των πτήσεων: Το πρωί της Πέμπτης χάθηκε ξανά η επικοινωνία των ραντάρ και των συχνοτήτων για την προσέγγιση του αεροδρομίου Αθηνών, αυτή τη φορά στο σημείο «Λόφος Μερέντα». Αυτό σήμαινε ότι δεν λειτουργούσαν οι εφεδρικές συχνότητες και μόνο ένα από τα τρία ραντάρ ήταν ενεργό (στην Καμάρα), αφού εκείνο στο Ελληνικό δεν έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και χρόνια. Η εξέλιξη επανέφερε στην επιφάνεια τα ίδια ακριβώς ζητήματα που είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενο μπλακ άουτ πριν περίπου ενάμισι μήνα.
- Επιπτώσεις στις πτήσεις και καθυστερήσεις: Λόγω της μείωσης της χωρητικότητας του εναέριου χώρου ελέγχου, οι ελεγκτές υποχρεώθηκαν να μειώσουν τον αριθμό αφίξεων από 22 σε 17 αεροπλάνα ανά ώρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις στις αφίξεις της γραμμής. Το πρόβλημα στη λειτουργία των ραντάρ αποκαταστάθηκε αργά το μεσημέρι και το σύστημα τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία, όμως η προσωρινή μείωση ικανοποιητικού ελέγχου επέφερε άμεσες επιπτώσεις στη ροή των πτήσεων.
- Προειδοποίηση ελεγκτών και ανησυχίες για το καλοκαίρι: Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας εξέδωσε ανακοίνωση με έντονο ύφος, καταγγέλλοντας ότι η επανάληψη του ίδιου προβλήματος, για το οποίο η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα ξανασυμβεί, δείχνει έλλειψη προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας. Προειδοποιούν ότι υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα είναι δυνατή η παροχή υπερεργασίας το επόμενο καλοκαίρι, θέτοντας ευθέως θέμα ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του εναέριου χώρου την περίοδο αιχμής της τουριστικής περιόδου.
