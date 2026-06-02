Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν σήμερα το απόγευμα (2/6) τον 33χρονο πρώην ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Ιωάννινα.

Ο 33χρονος είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα το Σάββατο 23 Μαΐου, έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» και έκτοτε έδινε μάχη για τη ζωή του νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής αύριο Τρίτη 3/6. Ο θάνατός του αποδίδεται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη κατά τη σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Η Αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει επιπλέον αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.

Τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας ώστε να είναι στην διάθεση των πραγματογνωμόνων.