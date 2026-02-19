Αν ο 66χρονος Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ είχε μόνο ένα τηλεφώνημα στη διάθεσή του μέσα από στο κελί προσωρινής κράτησης της βρετανικής αστυνομίας, κάποιοι θα έβαζαν το χέρι τους στη φωτιά πως θα το έκανε στον Τζέφρι Έπστιν.

Άλλωστε, ο επιστήθιος φίλος του –ο οποίος αυτοκτόνησε στο κελί του στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο του 2019, προφυλακισμένος με τις βαρύτατες κατηγορίες της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων– ήταν παραδοσιακά ο άνθρωπος στον οποίο όλοι οι ισχυροί φίλοι του απευθύνονταν στα δύσκολα.

Ο Αμερικανός χρηματιστής είχε εφεύρει με μαεστρία για τον εαυτό του τον ρόλο του απόλυτου «θεραπευτή». Ήταν εκείνος που έλυνε ακόμα και τα πιο ανυπέρβλητα, αξεπέραστα και δυσεπίλυτα για τους κοινούς θνητούς προβλήματα, κινούμενος στα σκοτεινά όρια του νόμου και της ηθικής.

Όμως ο Έπστιν είναι νεκρός. Και σήμερα, ένα συννεφιασμένο πρωινό του Φεβρουαρίου του 2026, στο πίσω κάθισμα ενός περιπολικού της Σκότλαντ Γιαρντ που απομακρυνόταν από τις βαριές πύλες του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, ο πρώην Δούκας του Γιορκ ήταν αβάσταχτα μόνος. Τραγική ειρωνεία: σαν σήμερα πριν από 66 χρόνια ήρθε στον κόσμο.

Η σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Συνιστά το αποκορύφωμα μιας πορείας δεκαετιών που σημαδεύτηκε από επιλογές, σχέσεις και πρακτικές οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, εξέθεσαν επανειλημμένα το θεσμικό του αξίωμα.

Είναι η στιγμή κατά την οποία η μακρά περίοδος ανοχής και σιωπής γύρω από τον ίδιο μπαίνει στο μικροσκόπιο της ποινικής διερεύνησης. Είναι για κάποιους η νέμεσις που έρχεται με χρονοκαθυστέρηση για μια ύβρη που ο Άγγλος πρίγκιπας διέπραξε κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η τυφλή αγάπη της Ελισάβετ

Η ρίζα της παρεκκλίνουσας για γαλαζοαίματο πορείας του Άντριου ίσως εντοπίζεται στον τρόπο που ανατράφηκε και γαλουχήθηκε. Γεννημένος το 1960, υπήρξε το πρώτο παιδί που γεννήθηκε από εν ενεργεία Βρετανό μονάρχη μετά από έναν και πλέον αιώνα.

Σε αντίθεση με τον πρωτότοκο Κάρολο, η ανατροφή του οποίου επισκιάστηκε από το ασήκωτο βάρος της διαδοχής και την ψυχρότητα του πρωτοκόλλου, ο Άντριου ήταν το παιδί της «απελευθέρωσης». Η βασίλισσα Ελισάβετ, έχοντας πλέον εδραιωθεί στον θρόνο και έχοντας βρει τα πατήματά της ως ηγέτιδα μιας αυτοκρατορίας, είχε πια τον χρόνο και τη διάθεση να απολαύσει τη μητρότητα.

Αυτή η συνθήκη γέννησε μια παθολογική κατά πως λέγεται αδυναμία της μονάρχη προς το τρίτο της παιδί. Ο Άντριου μεγάλωσε απολαμβάνοντας στο ακέραιο όλα τα προνόμια της κάστας του, περιστοιχισμένος από αυλικούς που δεν τολμούσαν ποτέ να του πουν «όχι». Η Ελισάβετ συγχωρούσε κάθε του ατόπημα, θρέφοντας ακούσια τον –αχόρταγο, όπως αποδείχτηκε– ναρκισσισμό του.

Εκείνος, γνωρίζοντας πως έχει διαρκώς υψωμένη τη μητρική ασπίδα της ισχυρότερης γυναίκας στον κόσμο, έμαθε να λειτουργεί με μια επικίνδυνη, τοξική αίσθηση ατιμωρησίας.

Από τη δόξα των Φώκλαντς στο «Randy Andy»

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η ενηλικίωσή του Άντριου έγινε ένα υπερόπλο δημοσίων σχέσεων για τη βρετανική μοναρχία.

Το 1982, ο 22χρονος πρίγκιπας υπηρέτησε στον Πόλεμο των Φώκλαντς ως πιλότος ελικοπτέρου Sea King, ρισκάροντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε αποστολές αποπροσανατολισμού των αργεντίνικων πυραύλων. Η εικόνα της επιστροφής του στο Πόρτσμουθ, κατεβαίνοντας από το αεροπλανοφόρο HMS Invincible με ένα τριαντάφυλλο στο στόμα, τον μετέτρεψε εν μία νυκτί σε εθνικό ήρωα. Αλλά και στο απόλυτο βρετανικό sex symbol.

Όμως, το λαμπερό φωτοστέφανο θάμπωσε γρήγορα. Το προφίλ του γενναίου στρατιωτικού έδωσε τη θέση του στον αμετανόητο playboy, με τον ταμπλόιντ Τύπο να του χαρίζει το προσωνύμιο «Randy Andy» (σε ελεύθερη μετάφραση ο «ξαναμμένος Άντι»). Οι θορυβώδεις σχέσεις του, όπως αυτή με την Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Κου Σταρκ, δοκίμασαν τα νεύρα του συντηρητικού σε βαθμό αρτηριοσκλήρωσης τότε Μπάκιγχαμ.

Ο γάμος του το 1986 με την παρορμητική Σάρα Φέργκιουσον μετατράπηκε σε ένα διαρκές πανηγύρι κακού γούστου και δημοσίων ατοπημάτων, που κατέρρευσε οριστικά το 1992.

Ήταν η χρονιά που κυκλοφόρησαν οι εξευτελιστικές παπαρατσικές φωτογραφίες του Αμερικανού οικονομικού συμβούλου Τζον Μπράιαν να φιλάει τα δάχτυλα των ποδιών της τόπλες Φέργκι σε μια πισίνα στη Νότια Γαλλία. Παρότι χώρισαν επεισοδιακά το 1996, ο Άντριου και η Φέργκιουσον δεν έπαψαν ποτέ να ζουν μαζί κάτω από την ίδια στέγη, στο αχανές Royal Lodge των 30 δωματίων στο Ουίνδσορ.

Εκείνη παραμένει από τους ελάχιστους ανθρώπους που τον υπερασπίζονται μέχρι και σήμερα φανατικά, περιγράφοντάς τον δημόσια –κόντρα σε κάθε λογική– ως έναν «καλό και ευγενικό άνθρωπο».

Ο «Air Miles Andy» και η διπλωματία του πλουτισμού

Αλλά δεν ήταν μόνο τα σπαράγματα πληροφοριών για τον ιδιωτικό βίο του που προκαλούσαν το κοινό αίσθημα και γεννούσαν σκανδαλοθηρικούς πηχυαίους τίτλους. Το lifestyle του πριγκιπόπουλου ξεπερνούσε κατά πολύ την ετήσια βασιλική επιχορήγηση. Τα ιδιωτικά τζετ, οι διακοπές στις Άλπεις, τα πανάκριβα χόμπι απαιτούσαν ρευστό. Κανένα πρόβλημα, αφού μπορούσε να εξαργυρώσει την ισχύ, την πρόσβαση και την παράδοση του επιθέτου του σε χρήμα.

Αναλαμβάνοντας τον επίσημο ρόλο του Ειδικού Απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο από το 2001 έως το 2011, ο Άντριου κυκλοφορούσε άνετος και ωραίος –χωρίς μάλιστα να δίνει δεκάρα για το επιτιμητικό παρατσούκλι «Air Miles Andy»–, χρεώνοντας αστρονομικά έξοδα μετακίνησης στον Βρετανό φορολογούμενο. Συχνά μάλιστα χρησιμοποιούσε το βασιλικό ελικόπτερο ως προσωπικό ταξί, απλώς για να πεταχτεί για εξάσκηση στο γκολφ σε κάποιο γήπεδο 18 οπών στη Σκωτία.

Με άλλα λόγια ο Άντριου μετέτρεψε το δημόσιο αξίωμά του σε μια ομιχλώδη υπηρεσία VIP διευκολύνσεων, συναναστρεφόμενος ανοιχτά αυταρχικούς καθεστωτικούς, όπως ο Καντάφι της Λιβύης και ο Τιμούρ Κουλιμπάγιεφ, γαμπρός του πρώην προέδρου του Καζακστάν. Ο τελευταίος μάλιστα αγόρασε το 2007 τη βασιλική κατοικία του Άντριου, το Sunninghill Park, έναντι 15 εκατομμυρίων λιρών – 3 εκατομμύρια πάνω από την τιμή εκκίνησης, για ένα ακίνητο που σάπιζε απούλητο για πέντε ολόκληρα χρόνια.

Η βρετανική διπλωματία είχε ουσιαστικά αλωθεί, λειτουργώντας ως ένα πρώτης τάξεως όχημα για τον προσωπικό πλουτισμό την κοινωνική δικτύωσή του Άντριου.

Στην άβυσσο του Έπστιν

Αυτή ακριβώς η ακόρεστη δίψα για χρήμα, ισχύ και επιρροή τον οδήγησε τελικά στο σκοτεινό κύκλο του Τζέφρι Έπστιν. Γνωρίστηκαν μέσω της κοινής τους φίλης Γκισλέιν Μάξγουελ –της γυναίκας που καταδικάστηκε το 2021 σε 20ετή ποινή φυλάκισης ως το alter ego του Έπστιν στο trafficking ανηλίκων.

Ο Άντριου μόλις είχε βρει έναν ιδανικό χορηγό για την τρυφηλή ζωή του, αλλά κι έναν επιστήθιο, εξ απορρήτων φίλο. Ο Έπστιν του πρόσφερε δωρεάν πτήσεις με το διαβόητο «Lolita Express» και πολυτελείς διαμονές, ενώ ο Άντριου παρείχε ως αντάλλαγμα την τέλεια βιτρίνα: την κοινωνική νομιμοποίηση και το απροσπέλαστο βασιλικό του άλλοθι.

Η βόμβα που διέλυσε τη ζωή του εξερράγη με τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Ρόμπερτς (Τζιούφρε), μιας γυναίκας που η Μάξγουελ είχε στρατολογήσει στο δίκτυο του Έπστιν σε ηλικία 17 ετών, όταν εργαζόταν στο ξενοδοχείο Mar-A-Lago του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ρόμπερτς αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025 στο αγρόκτημά της στην Αυστραλία, λυγίζοντας οριστικά υπό το αβάσταχτο βάρος του τραύματος της κακοποίησης. Όσο ζούσε, είχε καταγγείλει με θάρρος ότι συνευρέθηκε παρά τη θέλησή της τρεις φορές με τον Άντριου: στη φαραωνικών διαστάσεων κατοικία του Έπστιν στο Μανχάταν, στη βίλα του στο Μαϊάμι και στο ιδιωτικό νησί του στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Στο ντοκιμαντέρ «Filthy Rich», η μαρτυρία της ήταν ανάγλυφη και ανατριχιαστική: θυμόταν τον ιδρώτα του γαλαζοαίματου να στάζει στο σώμα της κατά την επαφή τους, προκαλώντας της βαθιά απέχθεια.

Ενθύμιο εκείνης της ζοφερής περιόδου παρέμεινε η διάσημη πλέον φωτογραφία της με τον πρίγκιπα να την κρατάει από τη μέση, με τη Μάξγουελ στο φόντο να χαμογελά, απαθανατισμένη από τον ίδιο τον Έπστιν στο Λονδίνο. Το σοκαριστικό τέλος της ζωής της Βιρτζίνια ρίχνει σήμερα μια ακόμα πιο βαριά, μακάβρια σκιά πάνω στην αμετανόητη στάση του πρώην δούκα.

Το τηλεοπτικό χαρακίρι

Τον Νοέμβριο του 2019, στον απόηχο των αρχικών καταγγελιών, ο Άντριου προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μιλώντας στο BBC και στη δημοσιογράφο Έμιλι Μέιτλις. Το αποτέλεσμα ήταν μια εμφάνιση-επιτομή του επικοινωνιακού Βατερλό.

Προσπαθώντας να καταρρίψει τη μαρτυρία της Ρόμπερτς για τον ιδρώτα του, ισχυρίστηκε, δίχως να κοκκινίσει, πως δεν ίδρωνε καν, λόγω ενός περισσεύματος αδρεναλίνης που του είχε κληροδοτήσει η θητεία του στα Φώκλαντς. Δικαιολόγησε δε την απουσία του από τον τόπο της κακοποίησης λέγοντας πως τη συγκεκριμένη βραδιά συνόδευε την μεγαλύτερη κόρη του, Βεατρίκη, σε ένα παιδικό πάρτι στην αλυσίδα Pizza Express, στο Γουόκινγκ.

Αυτή η δημόσια απολογία, κυνική και απογυμνωμένη από κάθε ίχνος ενσυναίσθησης για τα θύματα, δεν έπεισε κανέναν – ούτε καν τη μητέρα του. Η βασίλισσα, ετοιμάζοντας τότε τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της το 2022, δεν θα άφηνε τη δαμόκλειο σπάθη του γιου της να καταστρέψει τον θεσμό.

Ήταν εκείνη που, σε μια ύστατη πράξη προστασίας του Στέμματος, τον απογύμνωσε από τα στρατιωτικά οφίκια και τον τίτλο της «Αυτού Εξοχότητος», αφήνοντάς τον γυμνό από προσχήματα απέναντι στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Οι τακτικισμοί της νομικής του ομάδας, που προσπαθούσαν εναγωνίως να παρουσιάσουν τις καταγγελίες της Ρόμπερτς ως «προϊόν επινοημένων αναμνήσεων», κατέρρευσαν, οδηγώντας τον τελικά σε έναν ιλιγγιώδη εξωδικαστικό συμβιβασμό για να αποφύγει την οριστική ταπείνωση μιας δίκης. Η Daily Telegraph υπολόγισε το ποσό που έλαβε η Ρόμπερτς σε 12 εκατομμύρια λίρες, ενώ η βασίλισσα φέρεται να διέθεσε 2 ακόμα εκατομμύρια σε ιδρύματα για κακοποιημένες γυναίκες.

Η παράνοια της καθημερινότητας

Μέσα στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη σύλληψη και την αυτοκτονία του Έπστιν έως σήμερα, είναι πολλές οι άγνωστες πτυχές από την ιδιωτική ζωή του Άντριου που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Κάποιες είναι απολύτως ενδεικτικές του χαρακτήρα του, άλλες φαντάζουν ως προϊόν φτηνού κουτσομπολιού, αλλά όλες τους έχουν τη δυναμική να προκαλέσουν αίσθημα βαθιάς ετεροντροπής.

Όπως, για παράδειγμα, η εμμονή του έκπτωτου και πλέον κρατούμενου πρίγκιπα με τα 72 λούτρινα αρκουδάκια του. Ακόμα και στα 60 του χρόνια, λέγεται πως ο Άντριου απαιτούσε από το προσωπικό του Παλατιού να τοποθετεί τα 72 λούτρινα παιχνίδια του πάνω στο κρεβάτι του με μια απολύτως συγκεκριμένη σειρά.

Μάλιστα, υπήρχε πλαστικοποιημένο διάγραμμα με οδηγίες προς τους υπαλλήλους για τη σωστή παράταξή τους. Πρώην μέλη του προσωπικού της βασιλικής οικογένειας, όπως ο φρουρός Πολ Πέιτζ, έχουν αποκαλύψει πως αν έστω και ένα αρκουδάκι βρισκόταν σε λάθος θέση, ο πρίγκιπας είχε βίαια, ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα θυμού.

Άλλωστε, ήταν γνωστός, ή μάλλον διαβόητος, για τους τραχείς, συχνά χυδαίους τρόπους του.

Σε αντίθεση με τη βασίλισσα ή τον μεγαλύτερο αδελφό του Κάρολο, που τηρούσαν αυστηρά τους τύπους ευγένειας, ο Άντριου απευθυνόταν συχνά με ύβρεις στο προσωπικό, θεωρώντας τους μάλλον υπηρέτες μιας φεουδαρχικής εποχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι απαιτήσεις του δεν είχαν ταβάνι. Τους υποχρέωνε μέχρι και να σιδερώνουν τα κορδόνια των παπουτσιών του κάθε φορά που τα φορούσε, ώστε να είναι απολύτως ίσια την επόμενη φορά που θα τα χρειαζόταν. Μιλώντας για στιλιστικά φετίχ, ο Άντριου δεν αποχωριζόταν ποτέ το βαρύ χρυσό ρολόι του – οι φήμες ερίζουν εάν επρόκειτο για Rolex ή Patek Philippe.

Σε κάθε περίπτωση, εικάζεται ευρέως ότι ήταν το πανάκριβο δώρο με το οποίο ο Έπστιν είχε επισφραγίσει την αμφιλεγόμενη φιλία τους.

Νόμος και Στέμμα

Η σημερινή, ιστορική και αναντίρρητα σοκαριστική σύλληψη δεν αφορά την αστική υπόθεση της Βιρτζίνια Ρόμπερτς. Αλλά την ίδια την καρδιά της θεσμικής του διαφθοράς: τη διαρροή κρατικών μυστικών και την κατάχρηση του δημόσιου αξιώματός του για την εξυπηρέτηση του σκοτεινού δικτύου του Έπστιν.

Ο Βασιλιάς Κάρολος, ένας μονάρχης που γνωρίζει πως η επιβίωση του θεσμού απέναντι στον χρόνο απαιτεί χειρουργικές τομές και κυρίως τον επώδυνο αλλά απαραίτητο ακρωτηριασμό των νεκρών μελών, δεν πρόβαλε κανένα δίχτυ προστασίας. Επέτρεψε στον νόμο να κάνει τη δουλειά του.

Ο Άντριου πέρασε 66 ολόκληρα χρόνια πιστεύοντας πως το επίθετό του ήταν το απόλυτο διαβατήριο ασυλίας. Όμως, ο λογαριασμός για τα ψέματα του Γουόκινγκ, για τα εκατομμύρια των ολιγαρχών, για τον ιδρώτα που αηδίασε ένα 17χρονο κορίτσι και για τις αμέτρητες πτήσεις με το τζετ ενός παιδεραστή, μόλις ήρθε. Στα ακόμα χειρότερα νέα, αυτή τη φορά η βασίλισσα δεν είναι εκεί για να τον πληρώσει.