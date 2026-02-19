Ομόφωνα ένοχος ο πατέρας Αντώνιος, ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου. Υπέρ της ενοχής του αποφάνθηκαν οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας και τον καταδίκασαν για σειρά πλημμελημάτων που αφορούν σε κακοποιητικές και τιμωρητικές συμπεριφορές που επέδειξε σε βάρος φιλοξενούμενων στην Κιβωτό του Κόσμου.

Ενοχος για περισσότερα αδικήματα από ότι πρωτόδικα

Το δικαστήριο που έκρινε την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό ήταν αυστηρότερο από το πρωτοβάθμιο καθώς τον έκρινε ένοχο για περισσότερες πράξεις από αυτές για τις οποίες πρωτόδικα είχε καταδικαστεί.

Συγκεκριμένα, οι δικαστές τον καταδίκασαν για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί μόνο για πέντε από αυτές.

Τα αδικήματα

Αναλυτικότερα, ο ιδρυτής της «Κιβωτού», κρίθηκε ένοχος κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Ενοχοι και οι 4 από τους 6 συνεργάτες του πατέρα Αντωνίου

Την ενοχή ακόμα τεσσάρων κατηγορουμένων, συνεργατών του πατρός Αντωνίου, αποφάσισαν οι δικαστές ενώ αθώους έκριναν δύο από τους συνεργάτες τους για το σύνολο των κατηγοριών που τους βάρυναν.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που καταδικάστηκαν είναι πρώην μέλος του ΔΣ της Κιβωτού, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου, η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο, οι οποίοι καταδικάστηκαν για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Τα ελφαρυντικά και οι ποινές

Το δικαστήριο έχει διακόψει και αποσυρθεί για να αποφασίσει επί των αιτημάτων ελαφρυντικών των κατηγορουμένων και στη συνέχεια για την ποινή που θα επιβάλλει σε κάθε έναν από αυτούς.