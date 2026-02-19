Αρνητική είναι η γνώμη των Ελλήνων για τον τρόπου που ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση που παρουσίασε η Metron Analysis στο Mega. Παράλληλα, ο κόσμος φαίνεται αβέβαιος ως προς τις συμμαχίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

«Αρνητική ψήφος» στον Τραμπ από τους Έλληνες

Στην ερώτηση: «Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι στιγμής ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ; Θετική ή αρνητική;», η πλειοψηφία φαίνεται να είναι επικριτική ως προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.

Το 75% εκφράζει αρνητική γνώμη.

Το 18% εκφράζει θετική γνώμη.

Το 4% δηλώνει ουδέτερη στάση.

Το 3% δεν απαντά.

Η αρνητική αξιολόγηση είναι συντριπτική, στοιχείο που δείχνει χαμηλή αποδοχή της πολιτικής του στην ελληνική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή, η ιδεολογική διαφοροποιήση είναι έντονη.

Στην Αριστερά η αρνητική γνώμη φτάνει το 95%, ενώ το 3% έχει θετική.

Στην Κεντροαριστερά η αρνητική γνώμη φτάνει το 90%, ενώ το 7% η θετική.

Στο Κέντρο η αρνητική γνώμη φτάνει το 75%, ενώ το 18% η θετική.

Στην Κεντροδεξιά η αρνητική γνώμη φτάνει το 70%, ενώ το 23% η θετική.

Μόνο στη Δεξιά η αρνητική γνώμη περιορίζεται στο 51%, με τη θετική να φτάνει το 41%.

Η εικόνα αποτυπώνει βαθύ ιδεολογικό χάσμα ως προς την αξιολόγηση του αμερικανού προέδρου.

Αντίθετα, η θετική γνώμη μειώνεται από 34% σε 18%, καταγράφοντας σημαντική πτώση το τελευταίο διάστημα.

Το 54% τον Οκτώβριο 2025 είχε αρνητική άποψη προς το πρόσωπο του αμερικανού προέδρου, ενώ το 34% θετική.

Το 58% τον Νοέμβριο 2025 είχε αρνητική άποψη προς το πρόσωπο του αμερικανού προέδρου, ενώ το 33% θετική.

Το 62% τον Δεκέμβριο 2025 είχε αρνητική άποψη προς το πρόσωπο του αμερικανού προέδρου, ενώ το 29% θετική.

Το 75% τον Ιανουάριου 2026 είχε αρνητική άποψη προς το πρόσωπο του αμερικανού προέδρου, ενώ το 18% θετική.

Το 75% τον Φεβρουάριο 2026 είχε αρνητική άποψη προς το πρόσωπο του αμερικανού προέδρου, ενώ το 18% θετική.

Συμμαχία ή ρήξη ΕΕ και ΗΠΑ;

Στην ερώτηση: «Πιστεύετε ότι στο άμεσο μέλλον η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι συμμαχικές δυνάμεις ή θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους;».

Ο διχασμός της κοινής γνώμης σχετικά με το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι συμμαχικές δυνάμεις ή θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους αποτυπώνεται πολύ καθαρά, αφού τα ποσοστά κινούνται οριακά στο 50-50.

Ειδικότερα:

Το 49% εκτιμά ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους.

Το 47% πιστεύει ότι θα παραμείνουν συμμαχικές δυνάμεις.

Μόλις το 4% δηλώνει αναποφάσιστο.

Η εικόνα αποκαλύπτει οριακή υπεροχή της άποψης περί απομάκρυνσης, γεγονός που υποδηλώνει κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας.

Το ιδεολογικό κριτήριο διαφοροποιεί έντονα τις απαντήσεις:

Στην Αριστερά το 52% πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 41% πιστεύει ότι θα συνεχίσουν τις συμμαχίες.

Στην Κεντροαριστερά το 55% πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 43% πιστεύει ότι θα συνεχίσουν τις συμμαχίες.

Στο Κέντρο το 49% πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 47% πιστεύει ότι θα συνεχίσουν τις συμμαχίες.

Στην Κεντροδεξιά το 42% πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 55% πιστεύει ότι θα συνεχίσουν τις συμμαχίες.

Στη Δεξιά το 40% πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 54% πιστεύει ότι θα συνεχίσουν τις συμμαχίες.

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι η ερμηνεία των διεθνών εξελίξεων συνδέεται στενά με την ιδεολογική τοποθέτηση των πολιτών.

Τα διαχρονικά στοιχεία δείχνουν μεταβολή της τάσης: από σαφή πλειοψηφία υπέρ της συνέχισης της συμμαχίας (59%) τον Μάρτιο του 2025, καταγράφεται σταδιακή ενίσχυση της άποψης περί απόκλισης, η οποία κορυφώνεται τον Ιανουάριο 2026 (51%) και διατηρείται υψηλά τον Φεβρουάριο 2026 (49%).

Το 37% τον Μάρτιο 2025 πίστευε ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 59% ότι θα συνεχίσουν τις συμμαχίες.

Το 36% τον Δεκέμβριο2025 πίστευε ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 58% ότι θα συνεχίσουν τις συμμαχίες.

Το 51% τον Ιανουάριο 2026 πίστευε ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 41% ότι θα συνεχίσουν τις συμμαχίες.

Το 49% τον Φεβρουάριο 2026 πίστευε ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 47% ότι θα συνεχίσουν τις συμμαχίες.

Η μεταβολή αυτή υποδηλώνει μετατόπιση της κοινής γνώμης προς πιο επιφυλακτική στάση.