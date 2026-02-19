Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην πρίγκιπας Άντριου μετά τη σύλληψή του. Ο πρώην πρίγκιπας εθεάθη να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα όπου κρατούνταν για 12 ώρες, πριν από λίγη ώρα.

Το όχημά του πέρασε μπροστά από τους δημοσιογράφους που περίμεναν απ’ έξω, με τις κάμερες να απαθανατίζουν τον ίδιο να προσπαθεί να ξαπλώσει στο πίσω κάθισμα. Με τα χέρια ενωμένα μπροστά του και το βλέμμα στραμμένο προς τα έξω, επιχειρεί να μείνει όσο το δυνατόν λιγότερο ορατός από τους φωτογράφους.

Το έντονο φως των φλας αποτυπώνεται στο πρόσωπό του, δημιουργώντας μια σκληρή, σχεδόν απογυμνωτική εικόνα, σε πλήρη αντίθεση με τη συνήθη δημόσια παρουσία μελών της βασιλικής οικογένειας.

Το πρόσωπό του παραμένει σφιγμένο και εσωστρεφές, χωρίς εμφανείς εκδηλώσεις πανικού, αλλά με στοιχεία έντονης πίεσης.

«Η έρευνα συνεχίζεται»

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας: «Η Αστυνομία της Thames Valley μπορεί να παράσχει ενημέρωση σχετικά με έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Την Πέμπτη προχωρήσαμε στη σύλληψη άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών από το Norfolk, με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Ο συλληφθείς έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι οι έρευνες στο Norfolk έχουν ολοκληρωθεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, οι αστυνομικές έρευνες στο Berkshire βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 08:00 το πρωί, αστυνομικοί έφτασαν σε ακίνητο στο Sandringham Estate στο Norfolk, όπου διέμενε προσωρινά ο Andrew.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χωρίς δημόσιες δηλώσεις εκείνη τη στιγμή, αλλά το γεγονός ότι έλαβε χώρα σε έναν από τους πλέον συμβολικούς βασιλικούς χώρους προσέδωσε από νωρίς ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση.

Στις 09:54, ήταν το πρώτο τηλεοπτικό δίκτυο επιβεβαίωσε ότι ο Andrew είχε συλληφθεί σε σχέση με υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, που φέρεται να συνδέεται με τη δράση του την περίοδο που είχε ρόλο εμπορικού απεσταλμένου.

Λίγα λεπτά αργότερα, η είδηση μεταδόθηκε σε όλες τις πλατφόρμες, προκαλώντας πολιτικό και θεσμικό σεισμό.

Σύντομα ακολούθησε επίσημη ανακοίνωση από τη Thames Valley Police, η οποία επιβεβαίωσε ότι άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών βρίσκεται υπό κράτηση και ότι διεξάγονται έρευνες σε διευθύνσεις στο Norfolk και στο Berkshire.

Ανάμεσα σε αυτές, και το Royal Lodge στο Windsor Great Park, η πρώην κατοικία του Andrew.

Τα επόμενα λεπτά ένστολοι αστυνομικοί ξεκίνησαν να φρουρούν τις πύλες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν εντός του βασιλικού κτήματος.

Ένα βαν που μετέφερε μέλη της αστυνομίας δίπλα σε πύλη έξω από το Royal Lodge, ιδιοκτησία που βρίσκεται στο κτήμα που περιβάλλει το Κάστρο του Ουίνδσορ.

Πηγές με γνώση της διαδικασίας επισημαίνουν ότι, σε υποθέσεις αυτού του τύπου, η αρχική σύλληψη συνήθως διαρκεί λίγες ώρες.