Το πολιτικό σκηνικό παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου και την αντιπολίτευση να μην μπορεί να προχωρήσει σε ανατροπή των συσχετισμών.

Παρά τη φθορά που αποτυπώνεται σε επιμέρους δείκτες για την κυβέρνηση, οι βασικές κομματικές ισορροπίες εμφανίζονται σταθερές, ενώ υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το πεδίο για μελλοντικές μεταβολές.

Εκτίμηση ψήφου: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29,4%, ενισχυμένη με 0,9 σε σύγκριση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Ιανουαρίου, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα από το δεύτερο ΠαΣοΚ, που συγκεντρώνει 12,7%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 10,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 11,2%.

Μικρότερα ποσοστά καταγράφουν η Νίκη (1,9%), το ΜέΡΑ25 (3,3%), η Φωνή Λογικής (4,2%) και το Κίνημα Δημοκρατίας (1,3%).

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται στο 21,4%, το ΠαΣοΚ στο 9,3%, το ΚΚΕ στο 6,1%, η Ελληνική Λύση στο 8%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 8,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4%. Ιδιαίτερο βάρος έχει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που αγγίζει το 15,2%, στοιχείο που αφήνει περιθώρια μεταβολών.

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει επιβαρυμένη: το 70% αξιολογεί αρνητικά το έργο της, έναντι μόλις 24% που εκφράζει θετική γνώμη.

Αντίστοιχα, η αξιωματική αντιπολίτευση λαμβάνει 81% αρνητικές γνώμες και μόλις 10% θετικές, δείγμα αδυναμίας πειστικής εναλλακτικής πρότασης.

Σε επιμέρους τομείς, οι εντυπώσεις για την κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα αρνητικές στην οικονομία (78% μάλλον αρνητικές γνώμες), στη δημοκρατία και τους θεσμούς (74%) και στην καθημερινότητα (68%). Μόνο στα γεωπολιτικά και τις διεθνείς σχέσεις καταγράφεται λιγότερο αρνητικό ισοζύγιο (51% μάλλον αρνητικές γνώμες).

Ακρίβεια και οικονομία στην κορυφή της ανησυχίας

Ως σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας αναδεικνύεται η ακρίβεια (46%), με την οικονομία να ακολουθεί (31%). Η κρίση θεσμών (21%) και η διαφθορά (14%) επίσης καταγράφονται ως σοβαρές ανησυχίες.

Το εύρημα αυτό συνδέεται άμεσα με την αίσθηση οικονομικής επιδείνωσης: το 52% δηλώνει ότι είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση το 2019, ενώ μόλις 27% θεωρεί ότι βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση.

Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης παραμένει βαθιά αρνητικός (-40), με ιδιαίτερα απαισιόδοξους τους ανέργους, τους αγρότες και τις νοικοκυρές.

Προς τη λάθος κατεύθυνση η χώρα

Το 68% εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 27% που θεωρεί ότι βαδίζει σωστά.

Παράλληλα, το 52% τάσσεται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας, ενώ το 47% επιθυμεί πρόωρες εκλογές, ένδειξη ότι παρά τη δυσαρέσκεια δεν έχει διαμορφωθεί πλειοψηφικό ρεύμα άμεσης πολιτικής αλλαγής.

Η δημοσκόπηση δείχνει μια κυβέρνηση που διατηρεί σαφές εκλογικό προβάδισμα, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει έντονη κοινωνική φθορά, κυρίως λόγω οικονομίας και καθημερινότητας. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, δεν φαίνεται να κεφαλαιοποιεί επαρκώς τη δυσαρέσκεια, με υψηλά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης.

Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, με το μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που μπορεί να αναδιαμορφώσει τους συσχετισμούς το επόμενο διάστημα.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη δημοσκόπηση