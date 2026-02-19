Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τις εργασίες της συνεδρίασης του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον, μιας πρωτοβουλίας που ο ίδιος προεδρεύει και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι αρκετών χωρών.

Αρχικά, το όργανο είχε παρουσιαστεί ως ένας περιορισμένης εμβέλειας μηχανισμός με αποστολή την επίβλεψη της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο πόλεμος Ισραήλ–Χαμάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού του, η αποστολή του έχει πλέον διευρυνθεί, φιλοδοξώντας να διαδραματίσει ρόλο στη διαχείριση και άλλων διεθνών συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν λέγοντας: «Πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Θα δούμε τις επόμενες 10 ημέρες αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν χρειάζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα του Ιράν. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουν και θα συμπορευθούν μαζί μας γιατί διαφορετικά θα γίνουν πολλά άσχημα πράγματα».

Εύσημα στον εαυτό του για την άνοδο ξένων ηγετών

Παράλληλα, φάνηκε να αποδίδει εν μέρει στον εαυτό του την άνοδο ορισμένων ξένων ηγετών, επικαλούμενος τις δημόσιες στηρίξεις που τους παρείχε, μεταξύ αυτών την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι και τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις του.

«Δεν υποτίθεται ότι πρέπει να στηρίζω υποψηφίους, αλλά το κάνω όταν συμπαθώ κάποιον», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχω πολύ καλό ιστορικό στις στηρίξεις υποψηφίων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πλέον στηρίζω και ξένους ηγέτες, μεταξύ αυτών τον (Ούγγρο ηγέτη) Βίκτορ Όρμπαν, που βρίσκεται εδώ, και άλλους».

Δείχνοντας προς τον Μιλέι, ο Τραμπ είπε: «Ήταν λίγο πίσω στις δημοσκοπήσεις. Τελικά κέρδισε με συντριπτική διαφορά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μόλις στήριξα την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας. Βρισκόταν σε μια αμφίρροπη μάχη, πιθανότατα όμως θα κέρδιζε, και ήθελε το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία της Ιαπωνίας. Γι’ αυτό με συμπαθεί πολύ».

Ο Τραμπ αναγνώρισε επίσης ότι η στήριξή του προς τον Όρμπαν δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Δεν αρέσει σε όλους στην Ευρώπη αυτή η στήριξη», είπε. «Δεν πειράζει. Κάνει απίστευτη δουλειά. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο μεταναστευτικό, σε αντίθεση με ορισμένες χώρες που έβλαψαν τον εαυτό τους».