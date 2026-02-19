Έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, το πρωί αυτό δεν θυμίζει καμία άλλη ημέρα βασιλικού ρεπορτάζ των τελευταίων δεκαετιών.

Τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο, κάμερες σε μόνιμη ζωντανή μετάδοση, ανταποκριτές που βρίσκονται εδώ από τα χαράματα, συνθέτουν μια εικόνα κρίσης που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του κοινού.

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν είναι απλώς ένα ακόμη νομικό επεισόδιο· είναι μια δοκιμασία για τον ίδιο τον θεσμό της μοναρχίας.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 08:00 το πρωί, αστυνομικοί έφτασαν σε ακίνητο στο Sandringham Estate στο Norfolk, όπου διέμενε προσωρινά ο Andrew.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χωρίς δημόσιες δηλώσεις εκείνη τη στιγμή, αλλά το γεγονός ότι έλαβε χώρα σε έναν από τους πλέον συμβολικούς βασιλικούς χώρους προσέδωσε από νωρίς ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση.

Στις 09:54, ήταν το πρώτο τηλεοπτικό δίκτυο επιβεβαίωσε ότι ο Andrew είχε συλληφθεί σε σχέση με υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, που φέρεται να συνδέεται με τη δράση του την περίοδο που είχε ρόλο εμπορικού απεσταλμένου.

Λίγα λεπτά αργότερα, η είδηση μεταδόθηκε σε όλες τις πλατφόρμες, προκαλώντας πολιτικό και θεσμικό σεισμό.

Σύντομα ακολούθησε επίσημη ανακοίνωση από τη Thames Valley Police, η οποία επιβεβαίωσε ότι άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών βρίσκεται υπό κράτηση και ότι διεξάγονται έρευνες σε διευθύνσεις στο Norfolk και στο Berkshire.

Ανάμεσα σε αυτές, και το Royal Lodge στο Windsor Great Park, η πρώην κατοικία του Andrew.

Τα επόμενα λεπτά ένστολοι αστυνομικοί ξεκίνησαν να φρουρούν τις πύλες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν εντός του βασιλικού κτήματος.

Πηγές με γνώση της διαδικασίας επισημαίνουν ότι, σε υποθέσεις αυτού του τύπου, η αρχική σύλληψη συνήθως διαρκεί λίγες ώρες.

Ο Βασιλιάς «εναντίον» του αδερφού του

Το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με νομικές πηγές, είναι να δοθεί αστυνομική εγγύηση, με υποχρέωση επιστροφής σε αστυνομικό τμήμα σε μεταγενέστερη ημερομηνία για περαιτέρω ανάκριση.

Σκοπός είναι να επιτραπεί στην αστυνομία να ολοκληρώσει έρευνες, κατασχέσεις εγγράφων και την πρώτη ανάκριση.

Εάν η υπόθεση οδηγηθεί τελικά στα δικαστήρια, θα έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό. Στο βρετανικό ποινικό σύστημα, οι υποθέσεις εμφανίζονται ως R v Smith, όπου το R σημαίνει Rex, δηλαδή ο Βασιλιάς. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η δίκη θα ήταν τυπικά ο Βασιλιάς εναντίον του αδελφού του, Andrew Mountbatten-Windsor. Ένα συνταγματικά ορθό, αλλά πολιτικά και ιστορικά εκρηκτικό σενάριο.

Το μεσημέρι, η εξαιρετικά φορτισμένη αυτή ημέρα έκλεισε με δήλωση από τον Βασιλια Καρολο. Ο Βασιλιάς ανέφερε ότι έμαθε με τη βαθύτερη ανησυχία για τη σύλληψη και τόνισε ότι ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του.

Πηγές επιβεβαιώνουν ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη σημερινή επιχείρηση σύλληψης.

Πολλοί είπαν για την ουδέτερη και αποστασιοποιημένη απάντηση του βασιλιά.

Εχει όμως εξήγηση: Ο βασιλιάς δεν ζήτησε συγγνώμη ούτε έκανε κάποιο προσωπικό σχόλιο για τη σύλληψη του Άντριου, σε μια προφανή προσπάθεια να μην προκαταβάλλει τη δικαιοσύνη.

Στη δήλωσή του περιορίστηκε να τονίσει ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του» και ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο από τις αρμόδιες αρχές.

Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο για την εικόνα που επιχειρεί να διατηρήσει το Παλάτι: πλήρης θεσμική απόσταση από την αστυνομική διαδικασία.

Business as usual

Παράλληλα, ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας συνέχισαν τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις τους, σε μια εμφανή προσπάθεια να προβληθεί business as usual.

Χαρακτηριστική περίπτωση τόσο ο βασιλιάς που παρέστη σε εκδήλωση στο St James Palace και η βασιλική σύζυγος Καμίλα στο Westminster.

Το κλίμα βέβαια είχε αλλάξει ριζικά και από αυτό δεν έμειναν ανέγγιχτες οι αυτού μεγαλειότητες.

«Σας ανησυχήσει η σύλληψη του Αντριου» κάποιος δημοσιογράφος φώναξε στην Καμήλα κατά την έξοδο της από την εκδήλωση.

Ωστόσο, έξω από το Buckingham Palace, το κλίμα παραμένει βαρύ.Όλοι σημειώνουν ότι σπάνια έχουν δει τόσο έντονη, παρατεταμένη και παγκόσμια δημοσιογραφική κινητοποίηση γύρω από υπόθεση που αγγίζει άμεσα τον πυρήνα της μοναρχίας.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά το ερώτημα που αιωρείται είναι σαφές: όχι μόνο τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελικές αρχές, αλλά και πόσο βαθιά θα συνεχίσει να δοκιμάζεται η αντοχή του θεσμού τις επόμενες εβδομάδες.

