Ξανά στα ερυθρόλευκα ντύνεται ο Κώστας Φορτούνης, καθώς το deal για την επιστροφή του στον Πειραιά ανακοινώθηκε.

Το απόγευμα της Τρίτης (2/6), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του ηγέτη της με μια ανάρτηση στα social media. «Καλώς ήρθες σπίτι σου Κώστα» ανέφερε η συγκεκριμένη ανάρτηση στο Instagram

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ, έχοντας ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό στους ανθρώπους της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία ότι δε σκόπευε να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν σε ένα λιγότερο λαμπερό πρωτάθλημα, ο Φορτούνης δεν χαλάρωσε ολοκληρώνοντας τη σεζόν στη Σαουδική Αραβία με 10 γκολ και 12 ασίστ σε 30 συμμετοχές, νούμερα που αποδεικνύουν ότι επιστρέφει στο λιμάνι σε καλή φόρμα.