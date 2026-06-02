A$AP Rocky: Από τα καταφύγια αστέγων του Χάρλεμ στην κορυφή του κόσμου

Η ανακοίνωση της συναυλίας του A$AP Rocky στην Αθήνα, στις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Don’t Be Dumb, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς για την εγχώρια μουσική σκηνή. Πρόκειται, άλλωστε, για τον ερχομό ενός κορυφαίου ράπερ, που κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους σκληρούς δρόμους του Χάρλεμ και στις πασαρέλες της υψηλής ραπτικής στο Παρίσι.
Με αφορμή αυτό το live, ξετυλίγουμε το νήμα της ζωής του Rakim Mayers—όπως είναι το πραγματικό του όνομα—από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια μέχρι την κορυφή του κόσμου στο πλευρό της Rihanna.
Τα παιδικά χρόνια στο Χάρλεμ ήταν ένας αγώνας επιβίωσης
Ο Rakim Mayers γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1988 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Το όνομά του δεν ήταν τυχαίο, καθώς οι γονείς του τον ονόμασαν έτσι προς τιμήν του θρυλικού ράπερ MC Rakim, προδιαγράφοντας το μέλλον του. Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν είχαν καμία σχέση με τη λάμψη της δημοσιότητας, αφού η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από τη φτώχεια, τη βία των συμμοριών και την κρίση του κρακ που μάστιζε τη Νέα Υόρκη καθόλη τη δεκαετία του ‘80.