Με «όπλα» το νέο ηλεκτρικό Micra, το Juke σε ρόλο ηλεκτρικού crossover και ένα νέο minicar που αναμένεται το 2027, η ιαπωνική φίρμα στοχεύει να ανατρέψει τις συρρικνούμενες πωλήσεις στην ευρωπαϊκή επικράτεια, στοχεύοντας σε μερίδιο 3%.

«Θα λανσάρουμε περισσότερα προϊόντα και θα λανσάρουμε συχνότερα», δήλωσε ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Nissan, Massimiliano Messina, προσβλέποντας στην αύξηση των πωλήσεων της ιαπωνικής φίρμας στην Ευρώπη.

«Στοχεύουμε στην ανάπτυξη. Το “κατώφλι” του μεριδίου αγοράς της Nissan στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι 3% και 5% στο Η.Β όπου η ιαπωνική φίρμα διατηρεί βιομηχανική παρουσία» σημείωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, όπως και πολλοί άλλοι κατασκευαστές με μακρόχρονη παρουσία στην Ευρώπη έχουν υποστεί τις συνέπειες της κινεζικής «εισβολής» έτσι και η Nissan έχει δει τα μερίδια αγοράς της να συρρικνώνονται τα τελευταία χρόνια.

Όπως δείχνουν τα μεγέθη, το τρέχον μερίδιο της ιαπωνικής φίρμας στην Ευρώπη, το Η.Β και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών έχει διαμορφωθεί σε 2,3% από Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφοντας μείωση 10% (107.630 μονάδες) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εξίσου ενδεικτικό είναι ότι στην παραδοσιακά ισχυρότερη αγορά της Nissan στην ευρωπαϊκή επικράτεια, την Μεγ. Βρετανία, οι πωλήσεις της για το ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 10%.

Οι παραπάνω εξελίξεις, οδήγησαν άλλωστε την φίρμα να διερευνά νέες συνεργασίες προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση καθώς όπως σημείωσε στις αρχές του μήνα ο επικεφαλής της Nissan, Ivan Espinosa, και επανέλαβε και ο M. Messina, ενδέχεται η ιαπωνική φίρμα να εκμεταλλευτεί στο μέλλον την συνέργειά της και την τεχνολογία της κινεζικής Dongfeng για να δημιουργήσει νέα προϊόντα για την Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρίνισε ο M. Messina, «τίποτα δεν έχει ακόμα αποφασιστεί». Αν και το στέλεχος της Nissan αναγνωρίζει ότι η ιαπωνική φίρμα έχει «χάσει κάπως τη λάμψη της στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια», όπως σημείωσε, ο στόχος είναι να επιστρέψει στην επιτυχία που είχε με τις πρώτες γενιές των Juke και Qashqai, δύο από τα δημοφιλέστερα SUV της Ευρώπης στην εποχή τους.