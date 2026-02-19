Η τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει με σαφήνεια το τοπίο γύρω από τα υπό διαμόρφωση πολιτικά σχήματα, με την περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού να εμφανίζεται, τουλάχιστον σε επίπεδο δυναμικής, ισχυρότερη σε σχέση με τα σενάρια που αφορούν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά.

Προβάδισμα για κόμμα Καρυστιανού

Στο ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, το 13% απαντά «πολύ πιθανό» και το 16% «αρκετά πιθανό», συγκεντρώνοντας συνολικά 29% θετικής προδιάθεσης. Αντίθετα, το 51% δηλώνει ότι θα ήταν «απίθανο», ενώ ένα 19% τοποθετείται στο «όχι και τόσο πιθανό».

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, σε σύγκριση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Ιανουαρίου του 2026, η απάντηση «πολύ πιθανό» καταγράφει πτώση 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Αν και η εικόνα αυτή δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε εκλογικό ποσοστό, δείχνει μια υπαρκτή κοινωνική δεξαμενή που βλέπει θετικά το ενδεχόμενο πολιτικής της δραστηριοποίησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή ανά πολιτική αυτοτοποθέτηση: η μεγαλύτερη απήχηση καταγράφεται στον χώρο της Δεξιάς και του Κέντρου, χωρίς όμως να απουσιάζει πλήρως και από την Αριστερά.

Πίσω ο Τσίπρας, ακόμη χαμηλότερα ο Σαμαράς

Στην περίπτωση ενός κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, τα θετικά ποσοστά («πολύ» και «αρκετά πιθανό») κινούνται στο 19% συνολικά (9% και 10% αντίστοιχα), ενώ το 61% απαντά «απίθανο». Παρά το γεγονός ότι διατηρεί σαφή επιρροή στον χώρο της Αριστεράς (42% θετική πιθανότητα μεταξύ των αυτοτοποθετούμενων ως αριστερών), η συνολική εικόνα εμφανίζεται περιορισμένη και χωρίς ενδείξεις διεύρυνσης προς το Κέντρο ή τη Δεξιά.

Ακόμη πιο περιορισμένη εμφανίζεται η δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Μόλις 3% δηλώνει «πολύ πιθανό» και 9% «αρκετά πιθανό» (σύνολο 12%), ενώ το 69% θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο «απίθανο». Η απήχηση συγκεντρώνεται κυρίως στον δεξιό χώρο, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται ισχυρή δυναμική ακόμη και εκεί.

Η δημοτικότητα της Καρυστιανού

Την ίδια ώρα τα στοιχεία για τη δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώνουν μια καθαρή μεταστροφή κλίματος. Οι «θετικές/μάλλον θετικές γνώμες» διαμορφώνονται στο 38%, ενώ οι «αρνητικές/μάλλον αρνητικές» φθάνουν το 54%. Αν και οι αρνητικές απόψεις υπερτερούν, η διαχρονική σύγκριση δείχνει υποχώρηση των θετικών γνωμών σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση (από 50% σε 38%) και αύξηση των αρνητικών (από 42% σε 54%).

Μάλιστα, στην πολιτική κλίμακα Αριστερά–Δεξιά τα ποσοστά δημοφιλίας της γνωρίζουν άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της τάξης των 4 ποσοστιαίων μονάδων, γεγονός που δικαιολογείται από τις τελευταίες της τοποθετήσεις.