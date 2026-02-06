Σύμφωνα με την ιεραρχία των υλικών της ελληνικής κουζίνας, στην πατάτα έχει δοθεί εδώ και δεκαετίες ο άχαρος ρόλος του αιώνιου συνοδευτικού. Είναι δεδομένη, καταδικασμένη να συμπληρώνει απλώς ένα κρέας ή ένα ψάρι, ένας μαγειρικός κομπάρσος που σπάνια διεκδικεί τη δική της αυτόνομη θέση στο τραπέζι μας, αφού όλοι τη θεωρούν –λανθασμένα– ένα υλικό χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Γι’ αυτό και η αναζήτηση της πατάτας που ξεφεύγει από τη μετριότητα, της προτηγανισμένης ευκολίας δηλαδή, αποδείχθηκε μια δύσκολη αποστολή. Ακόμα –και κυρίως– όταν τη συναντάμε τηγανητή, όπως όλοι την αγαπάμε και την παραγγέλνουμε πρώτη πρώτη σε αφθονία, οι εκδοχές της που κυκλοφορούν μέχρι και σε καλά μαγαζιά είναι ως επί το πλείστον απογοητευτικές.

Ερχόμαστε λοιπόν να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία και να αναδείξουμε εκείνα τα πιάτα στην Αθήνα που αξιοποιούν το ταπεινό αυτό υλικό με τον τρόπο που του πρέπει. Πατατούλες καθαρισμένες και κομμένες στο χέρι, τηγανισμένες σωστά σε καθαρό λάδι, στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ψητές, στο φούρνο ή στην κατσαρόλα, ακόμα και καπνιστές, σερβιρισμένες με ευφάνταστους συνδυασμούς και τρόπους ή απλά και κλασικά όπως τις έχουμε μάθει από παιδιά. Αυτά βρήκαμε στην αναζήτησή μας σε ολόκληρη την Αττική, από το Περιστέρι μέχρι τη Γλυφάδα και από τον Νέο Κόσμο μέχρι τον Βοτανικό, σε ένα από τα πιο απολαυστικά ρεπορτάζ που έχουμε κάνει.

Basegrill

Μια τραγανή, χρυσαφένια φωλιά από τριμμένη τηγανητή πατάτα και στο κέντρο δύο ή τέσσερα μελάτα αβγά (αναλόγως το μέγεθος της παρέας), ψημένα τόσο ώστε, μόλις κοπούν, ο κρόκος να ποτίσει ολόκληρη τη φωλιά.

Ένα πιάτο που έγινε viral πολύ προτού καθιερωθεί αυτή η λέξη στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Ο λόγος για το «Αβγά σαν τα μάτια μου» που βρίσκεται στον κατάλογο του Basegrill εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και πλέον το απολαμβάνουμε και στο νότιο αδελφάκι του στη Γλυφάδα. Δύο ταπεινά βασικά υλικά, που στα χέρια των αδελφών Λιάκου, ιδιοκτητών και σεφ, έγινε θρύλος, μια και κανείς τότε δεν είχε σκεφτεί να σερβίρει πατάτες με αβγά σε εστιατόριο. Τώρα πια ο συνδυασμός τους υπάρχει παντού, από μαγαζιά fine dining μέχρι και σε σουβλατζίδικα. Ευχαριστούμε πολύ!

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 64, Περιστέρι, Ζησιμοπούλου 5 & Λαζαράκη, Γλυφάδα

Ρακουμέλ

Μερικές από τις πιο όμορφες βραδιές στο κέντρο της Αθήνας τις έχουμε περάσει στα τραπεζάκια του Ρακουμέλ πίνοντας ρακόμελο και τρώγοντας –μεταξύ άλλων μερακλίδικων μεζέδων–, τα περίφημα αβγά με στάκα πάνω σε τηγανητές πατάτες.

Εδώ την ειδοποιό διαφορά την κάνει η σάλτσα ντομάτας που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις πατάτες και στα αβγά, κάνοντας το πιάτο ακόμα πιο πλούσιο και νόστιμο. Οι πατάτες, τραγανές απέξω και μαλακές μέσα, είναι κομμένες πιο χοντρές για να αντέξουν το βάρος της στάκας, της ντομάτας, αλλά και του ρευστού κρόκου και να απορροφήσουν τόσο όσο από όλα, αφήνοντας και λίγο για το πιάτο που, όπως ξέρουμε, μετά βουτάμε το ψωμί.

Εμμανουήλ Μπενάκη 71, Εξάρχεια

ΦΙΤΑ

Αρκεί και μόνο που σκέφτηκαν να κάνουν την πατάτα τσιπς και να τη συνδυάσουν με τον ταραμά για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μας. Στη δοκιμή, κέρδισαν και την καρδιά μας.

Τα πατατάκια στο ΦΙΤΑ είναι τηγανισμένα τόσο αριστοτεχνικά ώστε να μη βγάζουν καθόλου λαδίλα και να παραμένουν τραγανά. Είναι κομμένα στο χέρι, στο ιδανικό πάχος για να έχει υπόσταση το κάθε τσιπ και να μη «λυγίζει» όταν βουτιέται στον πληθωρικό, βελούδινο ταραμά. Ένα πιάτο ευρηματικό για όσους αγαπούν την πατάτα τους με ντιπ.

Ντουρμ 1, Νέος Κόσμος

Μανάρι

Όταν ο Γιώργος Βεζενές άνοιξε το Μανάρι στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων είχε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, όπως μας είχε περιγράψει τότε. Να φτιάξει μια ταβέρνα με αυλή όπως οι παλιές, των παιδικών μας χρόνων. Και ήταν σαν να περίμενε κάτι τέτοιο ολόκληρη η Αθήνα, μια και από τις πρώτες μέρες στο μαγαζί γινόταν το αδιαχώρητο.

Μια σωστή, παλιάς κοπής ταβέρνα λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην έχει μαστορικά τηγανισμένες πατάτες. Τις απλές και ταπεινές που παραγγέλνουμε τρεις τρεις μόλις καθίσουμε στο τραπέζι. Χωρίς περιττό λάδι και ωραία αλατισμένες, ό,τι πρέπει για να σταθούν αξιοπρεπώς δίπλα στο φανταστικό παϊδάκι.

Πλ. Αγίων Θεοδώρων 3, Κέντρο

Η Κρήτη

Αισίως φτάσαμε και στην πατάτα την οφτή. Ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε ελληνική εκδοχή της baked potato, μόνο που φυσικά η δική μας είναι καλύτερη – εκ Κρήτης ορμώμενη γαρ (το νησί, αλλά και το ομώνυμο αθηναϊκό εστιατόριο).

Μια άψογα ψημένη πατάτα με στάκα από τη Σητεία σερβίρεται στο στέκι της Βερανζέρου για περισσότερα από 30 χρόνια. Για λίγη έξτρα νοστιμιά και αψάδα, μπορείτε να προσθέσετε και γραβιέρα.

Βερανζέρου 5, Πλ. Κάνιγγος

Οινομαγειρείο Λελούδας

Ξεχνάμε τα μακαρόνια με κιμά –λέμε τώρα–, για να βάλουμε στη θέση τους κάτι λίγο πιο «αμαρτωλό» από ένα μαγαζί που ταΐζει τους Αθηναίους σπιτικό, comfort φαγητό από το 1928.

Μιλάμε φυσικά για το Οινομαγειρείο Λελούδας στον Βοτανικό, όπου από το τραπέζι ποτέ δεν λείπουν οι τηγανητές πατάτες Νάξου –κομμένες στο χέρι–, με μπόλικο κιμά και ξηρή μυζήθρα Καλαβρύτων, από αυτήν που έτριβαν στα μακαρόνια οι γιαγιάδες μας. Ένα πιάτο που είναι η επιτομή του «what’s not to like» αφού κάθε υλικό είναι στα αγαπημένα μας από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας.

Σαλαμίνος 8-10, Βοτανικός

Upon

Μια πατατοσαλάτα λίγο πιο «ενήλικη», προτείνει ο σεφ Γρηγόρης Κίκης (συνιδιοκτήτης του Hervé) από το Upon, το all day στέκι που έχει ανοίξει με δύο παιδικούς του φίλους στο Παλαιό Φάληρο, όπου μεγάλωσε. Ξεκινάμε από την πατάτα, που δεν είναι απλά βραστή, αλλά έχει περαστεί ελαφρώς από τηγάνι για να σoταριστεί –ή να θωρακιστεί–, ώστε να κάνει κρούστα απέξω και να διατηρήσει το σχήμα της. Στη συνέχεια, την αναμειγνύουν με καπνιστό χέλι, πικάντικο τσορίθο και σάλτσα ολαντέζ. Ο συνδυασμός καπνιστού και πικάντικου είναι πραγματικά αξεπέραστος.

Δημοκρατίας 33, Παλαιό Φάληρο

Ζιγκοάλα

Ολοκαίνουρια άφιξη το Ζιγκοάλα στην Ομόνοια, αλλά έχει κάνει τέτοιο πάταγο που έχει ήδη καθιερωθεί στη συνείδησή μας. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα σε προτάσεις όπως το παλαιστινιακό κοτόπουλο και η προβατίνα με ξινόχοντρο, θα βρείτε και τις υπέροχες πατάτες φούρνου με τυροκαυτερή κυανού τυριού. Ναι, καλά το καταλάβατε, είναι blue cheese που όμως παρασκευάζεται στην Ελλάδα από κατσικίσιο γάλα. Πατάτες τραγανές απέξω και μελωμένες μέσα –σαν εκείνες που κλέβαμε πρώτες από τις γωνίες του ταψιού της μαμάς αφήνοντας τις εντελώς μαλακές για τους υπόλοιπους–, λούζονται στην κυριολεξία από την τυροκαυτερή με το έντονο τυρί που ταιριάζει γάντι σε σχεδόν κάθε πατάτα.

Λυκούργου 9, Ομόνοια

Το Ρίνι

Η αγάπη της για τα λαδερά φαγητά με σάλτσα από ντομάτα, που θυμίζουν τη μαγειρική της γιαγιάς της, οδήγησε τη Μαρίνα Χρονά, σεφ και ιδιοκτήτρια του Ρίνι, να συμπεριλάβει στον κατάλογό της ένα ταπεινό αλλά συνάμα πεντανόστιμο και ξεχασμένο από αρκετούς πιάτο της ελληνικής κουζίνας. Πατάτες γιαχνί με πλούσια σάλτσα σερβιρισμένες με λουκάνικο μαύρου χοίρου και τυροκαυτερή. Ένα ρουστίκ πιάτο, που χορταίνει σώμα και ψυχή. Από αυτά που μας έχει συνηθίσει το Ρίνι δηλαδή.

Ρεθύμνου 8, Αθήνα

Aswtos

Στην πλατεία Προσκόπων στο Παγκράτι έχει εισβάλει εδώ και περίπου ενάμισι χρόνο ο «Άσωτος» του σεφ Μιχάλη Μερζένη , ο οποίος θέλησε εκεί να κάνει τις μαγειρικές «αλητείες» του. Και το κοινό τις αγκάλιασε. Αγάπησε την ατμόσφαιρα, την ανατρεπτική διάθεση, αλλά και το μενού, στο οποίο ως άσωτος υιός «πειράζει» τα κλασικά και αγαπημένα πιάτα της Ελληνίδας μάνας, η οποία με τη σειρά της του τα συγχωρεί όλα. Στο κλασικό κοτόπουλο με πατάτες για παράδειγμα, κάνει την εξής αλητεία: χωρίζει το ζευγάρι και ψήνει μόνο του το κοτόπουλο στον φούρνο και μετά το τελειώνει στη σχάρα, ενώ τις πατάτες τις ψήνει στον ξυλόφουρνο μαζί με φρέσκο κρεμμυδάκι για να γίνουν καπνιστές, όπως λέει και το μενού. Τα δύο υλικά θα ενωθούν και πάλι στο πιάτο και γίνονται κοτόπουλο με πατάτες καπνιστές και χυμό. Πεντανόστιμο!

Αμύντα 6, Παγκράτι

Geco Athens