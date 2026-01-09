Φυσικά και αγαπάμε τον καφέ. Υπάρχουν όμως κάποιες μέρες και περιστάσεις που σηκώνουν κάτι πιο ιδιαίτερο, αρωματικό και χουχουλιάρικο. Ένα τσάι με μυρωδιές και μπαχαρικά του χειμώνα, για παράδειγμα, ή μια ζεστή σοκολάτα όπως πρέπει να είναι, πυκνή, από καλής ποιότητας κακάο. Ροφήματα φτιαγμένα από χαρμάνια με έμπνευση από Ανατολή και κακάο που ταξίδεψαν από Λατινική Αμερική και όμως βρήκαν το δρόμο τους στην Αθήνα. Αρκεί να ψάξει κανείς για να τα ανακαλύψει.

Εμείς τα βρήκαμε κυρίως σε μικρούς, χαριτωμένους χώρους, που επιμένουν εδώ και χρόνια στην πρώτη ύλη, στη σωστή προετοιμασία, στην εμπειρία και στο τελετουργικό. Μαγαζιά που πρεσβεύουν το slow living μακριά από τη λογική του πρόχειρου και του εύκολου.

Από ιστορικά τεϊοπωλεία στο κέντρο της πρωτεύουσας έως σύγχρονα tea houses που στεγάζονται σε απρόσμενα περιβάλλοντα και από σοκολατερί με γαλλική φινέτσα έως μικρά εργαστήρια, αυτά είναι τα μέρη που σερβίρουν το πιο ενδιαφέρον τσάι και την πιο λαχταριστή σοκολάτα της Αθήνας.

Τσάι, Κολωνάκι

Ένας χώρος αφιερωμένος στο τσάι εδώ και 32 χρόνια, με μίνιμαλ αισθητική, σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην Άπω Ανατολή και μια επιλογή τσαγιών που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων, από διάφορες χώρες του κόσμου. Πράσινα, λευκά, μαύρα, Oolong, Pu erh, Rooibos και αφεψήματα βοτάνων συνυπάρχουν σε έναν κατάλογο ο οποίος απευθύνεται τόσο σε μυημένους στο μαγευτικό κόσμο του τσαγιού όσο και σε επισκέπτες που μόλις τώρα τον γνωρίζουν. Οι άνθρωποι του καταστήματος είναι πρόθυμοι να σας καθοδηγήσουν ώστε να κάνετε την καλύτερη επιλογή, ενώ η προετοιμασία του κάθε ροφήματος γίνεται με ακρίβεια, δίνοντας σημασία στο χρόνο εκχύλισης και στη θερμοκρασία του νερού, στοιχεία που καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Τα Σαββατοκύριακα προσφέρει και brunch σε μπουφέ.

Αλέξανδρου Σούτσου 19

Tazza Athens, Σύνταγμα

Μπορεί να μην είναι αμιγώς τσαγερί ή σοκολατερί, αλλά το επιλέξαμε για δύο συγκεκριμένους λόγους. Αφενός γιατί είναι πολύ όμορφο και αφετέρου γιατί προσφέρει στους Αθηναίους την εμπειρία του afternoon tea. Πρόκειται για τη βρετανική συνήθεια όπου το τσάι είναι ένα τελετουργικό μεταξύ μεσημεριανού και βραδινού που συνοδεύεται από finger food. Πορσελάνινα σερβίτσια, χάλκινα τσαγιερά και μεγάλη ποικιλία γεύσεων αποτελούν κομμάτι μιας εμπειρίας που θα σας κάνει να νιώσετε λίγο Λονδρέζοι παρόλο που δεν θα το έχετε κουνήσει ρούπι από το Σύνταγμα.

Πεντέλης 9 & Πετράκη 5

Ohayo Teahouse, Δάφνη

Λίγο απομακρυσμένο από το κέντρο, αλλά δίπλα σε σταθμό του μετρό, βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα και γαλήνια concepts της Αττικής: ένα tea house που λειτουργεί μέσα σε ανθοπωλείο. Φρέσκα λουλούδια, φυτά και φυσικά υλικά κυριαρχούν, ενώ ο επισκέπτης κάθεται και απολαμβάνει το ρόφημά του. Το βασικό ζητούμενο εδώ είναι το τσάι. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ιαπωνικές ποικιλίες, πράσινες και μαύρες, με έμφαση στην προέλευση και στο σωστό τρόπο παρασκευής, ενώ το σερβίρισμα γίνεται σε τσαγιέρες που συνοδεύονται από μικρές ανθοσυνθέσεις και ένα μικρό γλύκισμα. Για όσους γνωρίζουν το αντικείμενο, ξεχωρίζουν επιλογές όπως το Gyokuro, τσάι υψηλής ποιότητας από την περιοχή του Κιότο. Στο μενού θα βρείτε και προτάσεις για ελαφρύ φαγητό και γλυκό, καφέ και λεμονάδα με yuzu.

Αγίας Βαρβάρας 79

Madras, Σύνταγμα

Από τα πιο παλιά και γνωστά τεϊοπωλεία της Αθήνας, το Madras έμαθε μια μεγάλη μερίδα των κατοίκων της να πίνει τσάι, διαθέτοντας περισσότερα από τετρακόσια είδη από σχεδόν όλες τις χώρες παραγωγής. Μαύρα, πράσινα, λευκά, Oolong και αρωματικά τσάγια πωλούνται μαζί και με σύνεργα της αγαπημένης συνήθειας, από τσαγιέρες και σουρωτήρια έως κούπες και ειδικά αξεσουάρ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα χαρμάνια, τα οποία επιμελείται προσωπικά ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης Στέφανος Παπατζιάλας, αξιοποιώντας εμπειρία δεκαετιών και γνώση που απέκτησε μέσα από ταξίδια στις χώρες παραγωγής. Η διαδικασία συσκευασίας πραγματοποιείται στις ίδιες τις χώρες προέλευσης, ώστε να διασφαλίζονται η ποιότητα και η φρεσκάδα.

Βουλής 7

The Dark Side of Chocolate, Εξάρχεια

Μπορεί το όνομα να ακούγεται λίγο σαν απειλή, αλλά οτιδήποτε έχει σοκολάτα προφανώς και δεν μας τρομάζει. Ειδικά όταν πρόκειται για το The Dark Side of Chocolate, μία από τις πιο γνωστές και καλές σοκολατερί των Αθηνών. Μικρές οι διαστάσεις του, μεγάλη όμως η ποικιλία στο εσωτερικό του. Σοκολάτες και σοκολατάκια σε κάθε γεύση και συνδυασμό, εδώ όμως μας ενδιαφέρει το αγαπημένο ρόφημα της νιότης μας – και όχι μόνο. Παρασκευάζεται με σοκολάτα υψηλής ποιότητας και βιολογικό ή φυτικό γάλα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πολλές εκδοχές, με διαφορετική περιεκτικότητα σε κακάο, αλλά και με λευκή. Υπάρχουν επίσης παραλλαγές με μπαχαρικά και αρώματα, ενώ μπορεί κανείς να προσθέσει και αλκοόλ – μάλλον φτάσαμε στη σκοτεινή πλευρά που υπόσχεται το όνομα του καταστήματος. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο σοκολατοποιός Αριστοτέλης Παναγιώταρος, ο οποίος για τις δημιουργίες του εμπνέεται από βότανα, μπαχαρικά και πρώτες ύλες της ελληνικής γης.

Σόλωνος 49

Petite Fleur, Κολωνάκι

Αν η θρυλική ταινία «Chocolat» γυριζόταν στην Αθήνα, μάλλον το μαγαζί της Ζιλιέτ Μπινός θα ήταν το Petite Fleur. Ένα παλιού τύπου κατάστημα με ρομαντική διακόσμηση, ελάχιστα τραπεζάκια και μεγάλα παράθυρα που βλέπουν στην κίνηση του δρόμου, το οποίο μοιάζει περισσότερο με παριζιάνικη σοκολατερί. Στο επίκεντρο δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που άνοιξε, βρέθηκαν τα ροφήματα ζεστής σοκολάτας. Πλούσια υφή, με έντονη γεύση και σώμα. Η σοκολάτα προέρχεται από το γαλλικό οίκο Valrhona, γνωστό για την ποιότητα και την αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών του από φυτείες της Λατινικής Αμερικής. Δίπλα στα ροφήματα, οι χειροποίητες τάρτες σοκολάτας και λεμονιού, τα κέικ και τα σάντουιτς δίνουν έναν ακόμα λόγο για να το επισκεφθείτε.

Ομήρου 44, Κολωνάκι

L’Arrêt du Temps, Ιλίσια

Αν ζείτε στην Αθήνα και έχετε περάσει έστω και μία φορά από την περιοχή των Ιλισίων, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε καθίσει στα τραπεζάκια του λιλιπούτειου καταστήματος δίπλα στο Hilton με τη χαριτωμένη αισθητική, όπου, όπως λέει και το όνομά του, σταματά ο χρόνος. Βασικά, από προσωπική εμπειρία, αυτό που σταματά περισσότερο είναι ο θόρυβος της πόλης. Γαλήνη, ηρεμία… δεν είναι τυχαίο που αρκετοί θαμώνες πηγαίνουν εκεί ακόμα και μόνοι τους για να διαβάσουν το βιβλίο τους και να απολαύσουν το ρόφημα της επιλογής τους, εν προκειμένω τη ζεστή σοκολάτα. Ζητήστε τη με μπαχαρικά, αρώματα, με αλκοόλ ή και βιενουά, δηλαδή με πλούσια σαντιγί από πάνω και καλή απόλαυση!

Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 5

Zátopek, Καλλιθέα

Η γεύση ενός αρωματικού και τονωτικού τσαγιού ή η ευδαιμονία που νιώθει κανείς πίνοντας μια ζεστή σοκολάτα πάντα πολλαπλασιάζεται όταν συνοδεύεται από ένα καλό βιβλίο. Αυτό είναι νόμος και τον γνωρίζουν πολύ καλά στο φιλόξενο βιβλιοπωλείο-καφέ της Καλλιθέας με το περίεργο όνομα. Ο λόγος για το Zátopek που δημιούργησαν από κοινού ο Δημήτρης Ανανιάδης και η Εύη Γεροκώστα, βάζοντας ο καθένας τη δική του προσωπική πινελιά. Παλιές και νέες εκδόσεις, παρουσιάσεις, κινηματογραφικές προβολές και διάφορες άλλες πολιτιστικές δράσεις προς τέρψιν του πνεύματος. Βιολογικά τσάγια με διάφορα βότανα και αρώματα και πλούσια ζεστή σοκολάτα για να ευφρανθεί το σώμα. Και όλα αυτά σε μια από τις πιο πολυπολιτισμικές και ανθρώπινες γειτονιές της Αττικής.

Π. Τσαλδάρη 209