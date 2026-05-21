Με 152 «κατά» απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Συγκεκριμένα: η πρόταση του ΠαΣοΚ για τον Λιβανό συγκέντρωσε 127 «υπέρ», 152 «κατά» και ένα «παρών», ενώ του ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ συγκέντρωσε 128 «υπέρ» και 152 «κατά». Η πρόταση του ΠαΣοΚ για Αραμπατζή συγκέντρωσε 129 «υπέρ», 152 «κατά» και 2 «παρών», ενώ του ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ 130 «υπέρ» και 152 «κατά».

Στην κάλπη για τον Λιβανό ψήφισαν 286, με τα έγκυρα ψηφοδέλτια να είναι 280, 5 άκυρα και ένα λευκό και στην κάλπη για την Αραμπατζή ψήφισαν 285 με τα έγκυρα να είναι 283, ένα άκυρο και 1 λευκό.

Στα χαρακώματα για τις υποκλοπές

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σύγκρουση που αναμένεται κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠαΣοΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να παίρνουν θέσεις στα χαρακώματα.

Με όλα τα ενδεχόμενα να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης -από την αποχώρηση κατά την ψηφοφορία ώστε να μην νομιμοποιηθεί η «προαναγγελθείσα θεσμική εκτροπή» που έχει καταγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέχρι την πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ή την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης- στην ΝΔ ετοιμάζονται για μια σκληρή αναμέτρηση έχοντας χαράξει τη «γραμμή άμυνας» με την οποία θα προσέλθουν στη συζήτηση (εισηγητής έχει οριστεί ο Μάκης Βορίδης).

Η γραμμή άμυνας της Νέας Δημοκρατίας

Σύμφωνα με αυτήν η ΝΔ θα επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ώστε να απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών και όχι η σχετική πλειοψηφία των 120 βουλευτών που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής σχετικά με το δικαίωμα της μειοψηφίας να προτείνει τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ακούω από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι πιθανό σενάριο η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που εγκρίθηκε το 2022 με 120 ψήφους, τώρα να εγκριθεί με 151», είπε στρέφοντας τα πυρά του και προς την πλευρά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τον οποίο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενη κατάθεσης πρότασης μομφής, ενώ στους διαδρόμους της Βουλής πολλοί κυβερνητικοί βουλευτές δεν έκρυβαν την απορία τους αν το ΠαΣοΚ θα επιλέξει να προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ενδεχόμενο που συζητήθηκα και στις νεοδημοκρατικές συσκέψεις που έγιναν.

Η απόρριψη των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα πρώην κυβερνητικά στελέχη ήταν για την αντιπολίτευση το προανάκρουσμα της στάσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με την αναμενόμενη απόρριψη της πρότασης της μειοψηφίας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.