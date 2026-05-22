Βυθισμένος στο πένθος είναι ο κόσμος του NASCAR μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Κάιλ Μπους σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε την τραγική είδηση το βράδυ της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες αφότου είχε γίνει γνωστό πως ο διάσημος οδηγός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Σε κοινή ανακοίνωση της οικογένειάς του και της διοργάνωσης του NASCAR αναφέρεται: «Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο του Κάιλ Μπους. Ολόκληρη η οικογένεια του NASCAR είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια».

Η πορεία του Κάιλ Μπους

Ο Μπους συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας του NASCAR. Το επιθετικό και τολμηρό οδηγικό του στιλ τού χάρισε το προσωνύμιο «Rowdy», εμπνευσμένο από χαρακτήρα της ταινίας Days of Thunder, καθώς και τη φήμη ενός οδηγού που δεν δίσταζε ποτέ να πάρει ρίσκα.

Στην πλούσια καριέρα του κατέκτησε δύο πρωταθλήματα NASCAR Cup Series, το 2015 και το 2019, ενώ πανηγύρισε συνολικά 63 νίκες, επίδοση που τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών. Παρέμεινε ενεργός για περισσότερα από 20 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία του αμερικανικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, διανύοντας φέτος την 22η πλήρη σεζόν της καριέρας του.

Γεννημένος στο Λας Βέγκας, έκανε από νωρίς αισθητή την παρουσία του ως το «άγριο παιδί» των αγώνων, ενώ ήταν και ο μικρότερος αδελφός του θρυλικού Κερτ Μπους. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν με τη Richard Childress Racing, οδηγώντας Chevrolet με τον αριθμό 8.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη σε συναθλητές, ομάδες και φίλους του NASCAR σε όλο τον κόσμο.