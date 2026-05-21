Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με τον πλέον τραγικό τρόπο γράφτηκε η αυλαία στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πριν από έξι μήνες.

Η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε προχωρημένη αποσύνθεση σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον άτυχο γιατρό, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την ιατρική κοινότητα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το μακάβριο εύρημα εντόπισε βοσκός της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, καθώς και ιατροδικαστής.

Αν και η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, τα ρούχα που φορούσε ο άτυχος άνδρας παρέπεμπαν από την πρώτη στιγμή στον 33χρονο γιατρό, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη διενέργεια της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το χρονικό της μυστηριώδους εξαφάνισης

Τα ίχνη του Αλέξη Τσικόπουλου χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Λίγο πριν εξαφανιστεί, ο 33χρονος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Ωστόσο, πριν ο πατέρας του προλάβει να φτάσει στο νησί, ο νεαρός γιατρός είχε ήδη χαθεί, χωρίς να δώσει έκτοτε κανένα σημείο ζωής.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο ύψος του Φρε Χανίων, στον Αποκόρωνα. Σύμφωνα με δηλώσεις της μητέρας του, το όχημα είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο 33χρονος βγήκε από αυτό και συνέχισε την πορεία του πεζός, αναζητώντας βοήθεια στα γύρω χωριά.

Οι έρευνες και η κινητοποίηση εθελοντών

Από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισης, στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και τοπικών εθελοντικών ομάδων. Καθώς οι εβδομάδες περνούσαν χωρίς αποτέλεσμα, οι έρευνες εντάθηκαν.

Στις αρχές Ιανουαρίου, κλιμάκιο εθελοντών του ΟΦΚΑΘ, με επικεφαλής τον Χρήστο Ράμο, ταξίδεψε από τη Βόρεια Ελλάδα στην Κρήτη και χτένιζε για πέντε ημέρες την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα. Παρά τη χρήση εξειδικευμένων μέσων και τη διεύρυνση των αναζητήσεων σε κάθε πιθανό σημείο, οι έρευνες απέβαιναν άκαρπες, με την οικογένειά του να ζει επί μήνες μεταξύ ελπίδας και απόγνωσης.