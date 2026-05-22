Στο πρώτο τετράμηνο του 2026 ο τζίρος που προήλθε από τις προσφορές – και τις διάφορες προωθητικές ενέργειες των προμηθευτικών επιχειρήσεων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ – έπεσε στο 34,6% επί του συνολικού τζίρου του λιανεμπορίου!

Πέρυσι στο ίδιο διάστημα – ήταν μόλις είχε τεθεί σε εφαρμογή ο νέος κώδικας δεοντολογίας των προσφορών – ήταν 37,5% και στο αντίστοιχο διάστημα του 2024 ήταν 54,4%, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen!

Σε διάστημα μόλις δύο χρόνων οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω προωθητικών ενεργειών έχασαν 20 μονάδες. Σχετικές επισημάνσεις είχε κάνει προ ημερών ο ΟΤ. Το ερώτημα βέβαια είναι αν με το budget των προμηθευτικών επιχειρήσεων που «περισσεύει» από την εκτέλεση των προωθητικών ενεργειών, «χρηματοδοτείται» η μόνιμη μείωση των τιμών στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.

Οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen που αφορούν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου της φετινής χρονιάς, οι συνολικές πωλήσεις του λιανεμπορίου ανήλθαν στα περίπου 5,3 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προαναφερθέν διάστημα τα υπερ-μάρκετ είχαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης με 10,7%, ακολουθούν οι superettes με 8,2%, στην τρίτη θέση βρέθηκαν τα μικρά σούπερ μάρκετ με 7,6% και στην τέταρτη θέση τα μεγάλα σούπερ μάρκετ 5,5%.

Αναφορικά με τις γεωγραφικές επιδόσεις του κλάδου, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στις πρώτες θέσεις με 9,1% και 8,1% αντίστοιχα.

Ακολουθούν τα νησιά με 8%, στην επόμενη θέση βρίσκεται η περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας με 7,1%, έπονται η Αττική και η Πελοπόννησος με 7% η κάθε μία και στην τελευταία θέση βρίσκεται η περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης με 5,7%.

Τα e-shop και η εντυπωσιακή ανάπτυξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αν έχουν χαμηλή αφετηρία, ωστόσο αναπτύσσονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Όπως αναφέρει η έρευνα της Nielsen ενώ η ανάπτυξη της αγοράς ανέρχεται στο 7,2% στο τετράμηνο, στο ίδιο διάστημα η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων ανέρχεται στο 21,6%.

Πιο συγκεκριμένα η αξίας τους ανήλθε στα 123,4 εκατ. ευρώ έναντι 101,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα – και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις όντας ακόμη χαμηλά αντιστοιχούν στο 3,3% των συνολικών πωλήσεων του λιανεμπορίου. Και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ανήλθαν στο 24,4%, έναντι 24,3% στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

