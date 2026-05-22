Το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Παρασκευή 22 Μαΐου και από τις δύο εισόδους του, λόγω του άστατου καιρού.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση μετά και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου έως 8 mm, για την περιοχή της Σαμαριάς έως 10 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 11 mm.

Λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια Χανίων, ο ΟΦΥΠΕΚΑ έλαβε την απόφαση το φαράγγι να παραμείνει κλειστό.

Ο καιρός σήμερα

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιαία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά σχεδόν αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στη δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι – απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και απο το απόγευμα μεταβλητοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.