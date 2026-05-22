Ένα ετερόκλητο πλήθος χωρίς καμία ιδεολογική και πολιτική συνοχή «αποθέωσε» χθες τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία από τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σε μία συγκέντρωση κατώτερη των προσδοκιών του επιτελείου του νέου κόμματος που ανέμενε κοσμοσυρροή και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να στηθεί μία γιγαντοοθόνη στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους.

Από νωρίς το απόγευμα εθελοντές του νέου κόμματος φορώντας τα σχετικά καρτελάκια βρέθηκαν έξω από τον κινηματογράφο “Ολύμπιον” για να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συγκέντρωσης και να βοηθήσουν στη συλλογή υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα. Οι εκτιμήσεις των συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού έκαναν λόγο για 2.000 έως 3.000 άτομα που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση αλλά η υψηλή διαδικτυακή απήχηση του νέου κόμματος δεν αποτυπώθηκε στην… πραγματική ζωή. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα η αίθουσα του κινηματογράφου ήταν μισοάδεια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μαρία Καρυστιανού έφτασε στο «Ολύμπιον», υπό τους ήχους του… Ζορμπά, τουλάχιστον 45 λεπτά μετά από την επίσημη ώρα έναρξης. Λίγο πριν στα μεγάφωνα ακούγονταν τραγούδια του Νικόλα Άσιμου ενώ έπαιζε μουσική και ένας παίχτης που συμμετείχε σε γνωστό τηλεπαιχνίδι.

Αγανακτισμένοι, αγρότες και αντιεμβολιαστές

Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση δηλώσεις στήριξης στο νέο πολιτικό φορέα έκαναν ένας αγρότης – ποιητής, ένας σχεδιαστής μόδας, ένας υγειονομικός, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πανδημίας έκανε απεργία πείνας ενώ ανάμεσα στους εθελοντές του κόμματος πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ένας από πιο γνωστά πρόσωπα του «κινήματος» των αγανακτισμένων στη Θεσσαλονίκη την περίοδο των μνημονίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έξω από το Ολύμπιον εμφανίστηκε μέχρι και ο… Παναγιώτης Ψωμιάδης ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος για το νέο πολιτικό εγχείρημα της κ. Καρυστιανού. Ένας άνδρας που φορούσε μια μπλούζα που έγραφε το όνομα της Ρωσίας είπε λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη: «Είναι η τελευταία ελπίδα μας»

Η Μαρία Καρυστιανού καταχειροκροτήθηκε από τους συγκεντρωμένους όταν έφτασε στο «Ολύμπιον» και κάποιοι της φώναζαν «όρμα τους Μαρία». «Σας ευχαριστούμε που είστε παρόντες σε αυτή την ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και για όλους εμάς ξεχωριστά και ατομικά» είπε η κ. Καρυστιανού φτάνοντας στην εκδήλωση.

Οι παρουσιαστές και οι Ρώσοι συγγραφείς

Το ρόλο των παρουσιαστών ανέλαβαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα και η Κατερίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια η οποία το 2024 ήταν υποψήφια στις ευρωεκλογές με το ΕΠΑΜ (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) του Δημήτρη Καζάκη. Η Κατερίνα Μουτσάτσου έκανε λόγο για την «ανάγκη που υπάρχει για την αποκατάσταση της δημοκρατίας» ενώ ο Θανάσης Αυγερινός επέλεξε να φορέσει μια μπλούζα με τους Ρώσους συγγραφείς Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχοφ λέγοντας ότι «ελπίζει να μην είναι και αυτές απαγορευμένες λέξεις». Μάλιστα όπως είπε επέλεξε να φαίνεται στην μπλούζα ο Ντοστογιέφσκι επειδή έγραψε το «Έγκλημα και Τιμωρία». «Πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που εγκλημάτησαν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες» ανέφερε και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Το τραγούδι του Ξυλούρη και ο εθνικός ύμνος

Στην οθόνη του κινηματογράφου μεταδόθηκαν βιντεοσκοπημένα μηνύματα υποστήριξης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού από Έλληνες της ομογένειας, νέους, αγρότες και άλλα άτομα όπως ο γιος του Σάββα Καλεντερίδη, Σταύρος. Όταν ακούστηκε το τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη

«Και να αδερφέ μου» οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να χειροκροτούν και να σιγοτραγουδάνε ενώ σε ένα από τα βίντεο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος και το κοινό σηκώθηκε όρθιο. Ο εθνικός ύμνος δεν ολοκληρώθηκε και κάποιοι από το πλήθος φώναζαν: ας’ το να παίξει λίγο ακόμα».

«Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία»

Όταν ανέβηκε στο βήμα η Μαρία Καρυστιανού καταχειροκροτήθηκε και κάποιοι φώναζαν «προχώρα Μαρία, είσαι παλικάρι». Αρχικά λη κ. Καρυστισανού διάβασε τα πεπρισσότερα άρθρα από την ιδρυτική διακήρυξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του νέου κόμματος.

«Δεχόμαστε επίθεση και ειρωνεία. Θα προσπαθήσουν να μας διασπάσουν αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους… Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη Δημοκρατία. Γιατί χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν και οι άνθρωποι ασφυκτιούν. Βόλευε να είμαστε διχασμένοι και διαιρεμενοι.» είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία της. Όπως ανέφερε «κάποια στιγμή η σιωπή γίνεται φωνή» τονίζοντας ότι «στέκομαι εδώ ως μια μητέρα ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκα να συγκρουστώ με τις παθογένειες που βιώνουμε χρόνια». «Όταν ζητήσαμε δικαιοσύνη συναντήσαμε σκοτεινούς μηχανισμούς για να μη μάθει η κοινωνία την αλήθεια. Εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους όχι επειδή τους κάλεσε καποιο κόμμα» είπε χαρακτηριστικά. «Δεν είναι κανονικότητα οι ισχυροί να αισθάνονται ανέγγιχτοι. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που αξίζουμε και θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Να επιστρέψει η δικαιοσύνη εκεί που της αξίζει. Πάνω απ’ όλους και για όλους. Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την παρακμή αλλά να αλλάξουμε πορεία στη χώρα» είπε μεταξύ άλλων ενώ κάποιοι από το πλήθος στο τέλος της ομιλίας της φώναζαν «μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία». Όπως είπε «δε σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες αλλά στη δύναμη των πολιτών. Αυτό το κίνημα δεν ανήκει σε συμφέροντα και μηχανισμούς. Στέλνουμε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Με βλέπετε εδώ μόνη μου αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα».