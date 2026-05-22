5 το πρωί: Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Η πρεμιέρα του Final Four
Ζορμπά, Ξυλούρη, Τολστόι, Τσέχοφ, Ντοστογιέφσκι, Κατερίνα Μουτσάτσου και Παναγιώτη Ψωμιάδη είχε το μενού της παρουσίασης του νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Η αρχή πάντως έγινε και μένει να δούμε ποια θα είναι η πορεία του εγχειρήματος προς τις κάλπες...
Αποφυλακίστηκε ο «Λάμπρος» της 17 Νοέμβρη
- Εκτός φυλακής ο αρχηγός της 17Ν: Εκτός φυλακής μετά από 24 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται πλέον ο αρχηγός της 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν είχε αποδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17Ν ούτε είχε δηλώσει ως σήμερα μεταμέλεια.
- Πώς αποφασίστηκε η αποφυλάκιση του; Ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με απόφαση του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου. Η αποφυλάκιση του έγινε με περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του (Βύρωνας Αττικής) αλλά απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Να σημειωθεί ότι η πρόταση του εισαγγελέα ήταν αρνητική για την αποφυλάκιση του, ενώ αρνητικό ήταν και το βούλευμα του πρώτου βαθμού για το οποίο έκανε έφεση και αποφυλακίστηκε με απόφαση του συμβουλίου εφετών.
- Ποια μέλη της 17Ν παραμένουν ακόμη στη φυλακή; Μετά την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου στη φυλακή ακόμα παραμένουν για τα στυγερά εγκλήματα της 17Ν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» από την Καρυστιανού
- Τα αποκαλυπτήρια: «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία- Μαρία Καρυστιανού ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ». Αυτό είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο “Ολύμπιον” της Θεσσαλονίκης, κι έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι κι ένα κλαδί ελιάς.
- Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού: «Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε η κ. Καρυστιανού και παρουσίασε τα βασικά σημεία της Ιδρυτικής Διακήρυξης.
- Τα πρόσωπα της εκδήλωσης: Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βίντεο με δηλώσεις υποστήριξης στο πολιτικό εγχείρημα της κ. Καρυστιανού αποδήμων από διάφορες χώρες, ανθρώπων από τον αγροτικό τομέα, επιστημόνων, επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και νέων. Ανάμεσα τους η γυναίκα σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας Χαρίτα Μάντολες. Τον συντονισμό και την παρουσίαση έκαναν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου.
Αρχίζει το Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ
- Απόψε οι ημιτελικοί: Η μεγάλη ώρα για τη διεξαγωγή του Final Four 2026 έφτασε με την διεξαγωγή απόψε των δύο ημιτελικών. Στον πρώτο χρονικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στις 18.00 και τρεις ώρες αργότερα η Βαλένθια θα κοντραριστεί με την Ρεάλ Μαδρίτης.
- Πότε θα γίνει ο τελικός; Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα τεθούν αντιμέτωποι την Κυριακή στον τελικό της διοργάνωσης. Να επισημάνουμε πως σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια δε θα διεξαχθεί μικρός τελικός.
- Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ και στους βασικούς οδικούς άξονες.
«Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό-Αραμπατζή
- Η απόφαση της Βουλής: Απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις, αφενός του ΠαΣοΚ και αφετέρου των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, για σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπυρίδωνα-Παναγιώτη Λιβανού και κατά της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή.
- Πώς ψήφισαν οι βουλευτές για τον Λιβανό; Επί 286 ψηφισάντων, ευρέθησαν στην κάλπη 286 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 280, άκυρα 5, και λευκό 1. «Υπέρ» της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127, «κατά» 152, «παρών» δήλωσε 1. «Υπέρ» της πρότασης των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 128, «κατά» 152.
- Πώς ψήφισαν για την Αραμπατζή; Επί 285 ψηφισάντων, ευρέθησαν 285 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 283, άκυρο 1 και λευκό 1. «Υπέρ» της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129, «κατά» 152, «παρών» δήλωσαν 2. «Υπέρ» της πρότασης των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 130, «κατά» 152.
Πόσο κοντά είναι μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν;
- Δημοσιεύματα ιρανικών ΜΜΕ: Οι πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που επικαλούνται ιρανικά μέσα, δημιουργούν προσδοκίες για αποκλιμάκωση, το τοπίο όμως παραμένει ρευστό. Από τη μία πλευρά, οι διαρροές κάνουν λόγο για συμφωνημένο πλαίσιο που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, Ορμούζ και κυρώσεις. Από την άλλη, ζητήματα που αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο καθώς και οι όροι ελέγχου του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, φαίνεται πως εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης.
- Αποκάλυψη CNN: Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι το Ιράν ανασυγκροτεί τη στρατιωτική του ισχύ ταχύτερα από το αναμενόμενο, επανεκκινώντας την παραγωγή drones και διατηρώντας μεγάλο μέρος των πυραυλικών του δυνατοτήτων παρά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.
- Πιέσεις στο Ιράν: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αποκτήσουν τον έλεγχο των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα να τα καταστρέψουν, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων παραμένουν και τα Στενά του Ορμούζ, με την Ουάσινγκτον να απορρίπτει οποιοδήποτε ενδεχόμενο ιρανικού ελέγχου στη ναυσιπλοΐα.
