Είναι πολλοί εκείνοι που δηλώνουν εξαρτημένοι από τα ζυμαρικά. Ισχυρίζονται ότι δεν θα είχαν πρόβλημα να τρώνε όλη τη ζωή τους σπαγγέτι και έχουν συνήθως στα ντουλάπια τους μεγάλο απόθεμα από κάθε είδος τους. Πολλοί από αυτούς επιδίδονται στην παρασκευή φρέσκων ζυμαρικών, έχοντας επενδύσει μια μικρή περιουσία σε εργαλεία και μηχανές, χωρίς καθόλου να κλαίνε τα χρήματά τους ακόμα κι αν δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ, γιατί ξέρουν ότι αγάπη χωρίς θυσίες δεν γίνεται. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι «μακαρονάδες», εννοείται αγαπημένοι μας, για αυτούς άλλωστε δουλέψαμε το νέο τεύχος της Ελληνικής Κουζίνας, που κυκλοφορεί σήμερα (5 Οκτωβρίου) με το Βήμα της Κυριακής.

Αυτή, όμως, η κατηγορία δεν είναι αναγκαίο να ταυτίζεται με εκείνους που έχουν θρησκευτική πίστη και αφοσίωση στα μακαρόνια με κιμά. Οι λάτρεις της συγκεκριμένης σάλτσας δεν αγαπούν απαραίτητα όλα τα ζυμαρικά αλλά μόνο αυτά με τον κιμά. Είναι ίσως αποστάτες του τάγματος των μακαρονάδων, έχουν να πουν μόνο για την εμμονική σχέση τους με το συγκεκριμένο πιάτο, το θεωρούν ένα μοναδικό και απόλυτο, κάτι σαν πρώτη αγάπη που αποκτά μέσα τους μέγεθος θρύλου και δεν αφήνουν κανέναν να την κατεβάσει από το βάθρο της.

Μακαρόνια με κιμά ή Μπολονέζ;

Το ραγού αλά Μπολονέζ, όπως ονομάζεται το αυθεντικό ιταλικό πιάτο, αν και μοιάζει με τα μακαρόνια με κιμά, ταυτίζεται μαζί τους εντελώς καταχρηστικά, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες της Ευρώπης. Το ιταλικό πιάτο, που όπως μαρτυρά και το όνομά του συνδέεται με το ραγού, άρα προϋποθέτει αργό και πολύωρο μαγείρεμα του κιμά, είναι εμπλουτισμένο με σοφρίτο, δηλαδή κρεμμύδι, σέλινο και καρότο.

Στην εξέλιξή του δέχθηκε και αυτό επιρροές. Αρχικά, για παράδειγμα, δεν γινόταν με ντομάτα. Επίσης, στην πρώτη εκτέλεσή του είχε μόνο μοσχάρι ενώ σήμερα φτιάχνεται με το συνδυασμό μοσχαρίσιου και χοιρινού κιμά καθώς και με ψιλοκομμένη πανσέτα. Μία ακόμα σημαντική διαφορά είναι η προσθήκη γάλακτος ή κρέμα γάλακτος προς το τέλος του μαγειρέματος, κάτι που κάνει το αποτέλεσμα πιο απαλό. Επίσης, η Μπολονέζ συνοδεύει συνήθως ταλιατέλες με αβγά.

Τα μακαρόνια με κιμά θα λέγαμε ότι έχουν μια πιο απλή φιλοσοφία. Η σάλτσα βέβαια και στη χώρα μας αρχικά φτιαχνόταν με μοσχαρίσιο κιμά και αργότερα πολλοί πρόσθεσαν τον χοιρινό που βοηθά το αποτέλεσμα να είναι πιο ζουμερό. Τα λαχανικά που μπαίνουν στη σάλτσα ποικίλλουν, αλλά κατά κύριο λόγο έχουν προστεθεί με διάθεση να υπάρχει δημιουργικό σμίξιμο των δύο συνταγών. Η απλή συνταγή των γιαγιάδων μας περιοριζόταν στο κρεμμύδι, το σκορδάκι και τα μπαχαρικά και δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να αποτύχει. Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα, θα έλεγε κανείς. Ο καθένας ας φτιάξει τη σάλτσα με ό,τι του αρέσει. Σε ένα πράγμα δεν σηκώνουμε κουβέντα και αυτό είναι τα μακαρόνια. Οι πένες με κιμά δεν θα περάσουν ποτέ το πάσο μας.

Μικρά μυστικά