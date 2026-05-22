Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τους τέσσερις μονομάχους του Final Four 2026. Το απόγευμα της Παρασκευής οι τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τα τέσσερα πολυπόθητα εισιτήρια για τον τελικό της Κυριακής.

Στο πρώτο χρονικά ματς ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε. Οι ερυθρόλευκοι έχοντας τη συμπαράσταση χιλιάδων οπαδών τους θέλουν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε έναν ακόμα ευρωπαϊκό τελικό. Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 18.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τη NOVA.

Τρεις ώρες αργότερα θα έχουμε το τζάμπο και στο δεύτερο ημιτελικό. Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια σε έναν ισπανικό εμφύλιο θα μονομαχήσουν με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό.

Το πρόγραμμα του Final Four 2026 και τα κανάλια

Παρασκευή 22/5 Ημιτελικοί

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)

21:00 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)

Κυριακή 24/5 Τελικός