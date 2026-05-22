Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Άκουσα με προσοχή την πολυδιαφημιζόμενη εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό την Μαρία Καρυστιανού. Αυτό που διέκρινα ήταν ένας αντισυστημικός λόγος από την ίδια την Μ. Καρυστιανού, αλλά και από άλλα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν στην εκδήλωση και έδωσαν το κλίμα και τον τόνο.

Εάν πάει έτσι το νέο κόμμα βλέπω να χάνουν δυνάμεις Νίκη, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής. Πάντως, η συμμετοχή στο Ολύμπιον δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο περίμεναν οι διοργανωτές του Κινήματος Ελπίδα για Δημοκρατία.

***

Λανθασμένες διαρροές για το ουκρανικό drone

Ότι η υπόθεση του ουκρανικού drone που βρέθηκε στη Λευκάδα έχει προκαλέσει έναν έντονο εκνευρισμό στην Αθήνα δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, φαντάζομαι το έχετε ήδη καταλάβει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι ενώ πριν από λίγες ημέρες διέρρευσε πως το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ βρίσκεται στα χέρια του πρωθυπουργού, μόλις την Τετάρτη ενημερωθήκαμε ότι τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ή για να το πω ακριβέστερα, μπορεί και να είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχει φτάσει όμως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα θα αναρωτηθείτε, εύλογα, είναι δυνατόν να μην έχει δοθεί από το πρωθυπουργικό επιτελείο στην πολιτική ηγεσία της ελληνικής διπλωματίας, η οποία είναι και η αρμόδια για να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις, δηλαδή το διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία; Άρα, λοιπόν, είτε οι διαρροές ήταν λανθασμένες, είτε κάτι δεν πάει καλά μεταξύ Μαξίμου και ΥΠΕΞ. Θα αγοράσω το πρώτο σενάριο.

***

Έμπλεξαν οι γραμμές για την Ουκρανία

Αυτό, πάντως, που γίνεται μέρα με τη μέρα διακριτό είναι ότι εντός της κυβέρνησης δεν υπάρχει μία γραμμή έναντι της Ουκρανίας. Για να το πω ορθότερα, η κοινή γραμμή είναι ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η Μεσόγειος σε πολεμικό θέατρο. Από εκεί και πέρα μια διγλωσσία έχει αρχίσει να καταγράφεται. Για παράδειγμα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αφού πρώτα επανέλαβε ότι το περιστατικό είναι «εξαιρετικά σοβαρό θέμα», υπενθύμισε ότι «η επιλογή να στηρίξουμε την Ουκρανία ήταν μια στρατηγική εθνική πολιτική της χώρας.

Και αν χίλιες φορές ξανάρθει, δυστυχώς, μια τέτοια κατάσταση, χίλιες φορές θα πάρουμε την ίδια θέση». Από την άλλη πλευρά ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, απαίτησε από το Κίεβο και μάλιστα με ηχηρή φωνή «μια πολύ μεγάλη συγγνώμη». Κι έμεινε εκεί.

***

Η δεξιά πίεση αλλοιώνει τη γραμμή

Όπως αντιλαμβάνεστε το ζήτημα έχει σαφείς εσωτερικές πολιτικές διαστάσεις. Εκλογές έρχονται άλλωστε και η πίεση από τα δεξιά είναι δεδομένη. Όπως δεδομένο είναι ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες βλέπουν με μισό μάτι τους Ουκρανούς και αμφιβάλλουν τόσο για τις αιτίες όσο και για το νόημα του πολέμου. Ξεχνούν βεβαίως ποιος εισέβαλε που.

Κλείνοντας, ήρθε και ο πρωθυπουργός να βάλει τη δική του πινελιά και μάλιστα σε ένα ζήτημα το οποίο η στήλη το έχει αναδείξει επανειλημμένως: την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας σε σχέση με αυτή των Δυτικών Βαλκανίων: «Είναι ένα θέμα που συζητάμε, αλλά δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της διαδικασίας διεύρυνσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία αφορά και τη γειτονιά μας. Αναφέρομαι στα Δυτικά Βαλκάνια» είπε στους FT ο Μητσοτάκης, βάζοντας ένα έμμεσο αλλά σαφές pause στη συζήτηση.

***

Η γυναικοκτονία «ανάβει» συζητήσεις Στο πάνελ για τη συνταγματική αναθεώρηση στον «Κύκλο Ιδεών», αρκετοί θέλησαν να σπάσουν την ανία των κλασικών θεμάτων της δημόσιας σφαίρας, βάζοντας «φωτιά» στη συζήτηση με το ζήτημα της γυναικοκτονίας, μια πρόταση που έχει φέρει στο προσκήνιο το ΠαΣοΚ και για την οποία σας έχουμε γράψει εδώ. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση το πολιτικό σύστημα, διότι τα ίδια τα κόμματα δεν ενδιαφέρονται», ειπώθηκε από τον συνταγματολόγο Μπάμπη Ανθόπουλο, ο οποίος πρόσθεσε πως η πρόταση για συνταγματική υποχρέωση ποινικοποίησης του όρου «μπορεί να μην αλλάζει το πολιτικό σύστημα, μπορεί όμως να αλλάξει την κοινωνία και τις αντιλήψεις της». Μάλιστα, αυτή η κίνηση χαρακτηρίστηκε ως ένα γερό νομικό έρεισμα απέναντι σε «ποινικολόγους εγκλωβισμένους στα αρχαϊκά συστήματα του κλασικού φιλελευθερισμού» που θα έσπευδαν να την αμφισβητήσουν. Και αμέσως μετά διατυπώθηκε από άλλον συνταγματολόγο η άποψη ότι «στην ανθρωποκτονία η ποινή είναι ισόβια κάθειρξη. Ποια αναγκαιότητα καλύπτει αυτός ο όρος;». ***

Η γιορτή του Προέδρου στην Κέρκυρα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γιόρτασε την ονομαστική του εορτή (σ.σ. ευχές για χρόνια πολλά και από τη στήλη) στην Κέρκυρα συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, συνοδεία του υπουργού Αμυνας, Νίκου Δένδια και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και προσκύνησε την κάρα του Αγίου που άνοιξε ειδικά για τον Πρόεδρο.

Στη συνέχεια, μετά την παρέλαση παρακολούθησε την επίδειξη του αεροσκάφους F16 «Ζευς» που έφτασε από την Αγχίαλο και προχώρησε σε μια σειρά από εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από την Κέρκυρα ενώ ο Πρόεδρος, ο υπουργός Άμυνας και άλλοι επίσημοι παρακολουθούσαν από τη μικρή πλατεία με το άγαλμα του Καποδίστρια.

***