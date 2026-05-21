Σε κλίμα έντονης φόρτισης πραγματοποιήθηκε η κλήση σε εξηγήσεις της Hellenic Train από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), μετά το πόρισμα-καταπέλτη για την απουσία πιστοποιητικών πυραντοχής στα καθίσματα των τρένων.

Στη διαδικασία έδωσαν το «παρών» συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας την άμεση αναστολή λειτουργίας των επιβατικών αμαξοστοιχιών, καταγγέλλοντας ότι η εταιρεία αποποιείται των ευθυνών της με τη λογική του «πάμε κι όπου βγει».

Το επίσημο πόρισμα της ΡΑΣ κατέγραψε σοβαρές ελλείψεις, μη τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών και προβληματικές διαδικασίες γύρω από τις πιστοποιήσεις ασφαλείας. Η σιδηροδρομική εταιρεία προσήλθε στην ακρόαση καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα.

«Αυτά βρήκαμε, αυτά χρησιμοποιούμε»

Στη διαδικασία παρευρέθηκε ο κ. Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης στα Τέμπη, εκπροσωπώντας ακόμη 10 οικογένειες θυμάτων. Ο κ. Ψαρόπουλος απηύθυνε δραματική έκκληση για τη λήψη άμεσων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των καθισμάτων στα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα στο δίκτυο, ενώ εξαπέλυσε βολές κατά της εταιρείας.

«Ενώ εμμέσως παραδέχεται ότι τα καθίσματα έχουν πρόβλημα, εντούτοις αποποιείται των ευθυνών της ως προς τη διαχείριση και τη συντήρησή τους. Η λογική τους είναι “αυτά βρήκα, αυτά χρησιμοποιώ”, εν ολίγοις, δηλαδή, “πάμε και όπου μας βγει”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή ούτε η ίδια η ΡΑΣ γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των καθισμάτων και των βαγονιών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, οι οικογένειες κατέθεσαν αίτημα προσωρινών μέτρων, ζητώντας την άμεση αναστολή της λειτουργίας όλων των επιβατικών αμαξοστοιχιών.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η απόφαση-καταπέλτης της ΡΑΣ διαμορφώθηκε μετά από εξέταση πλήθους εγγράφων, εξωδίκων από συγγενείς θυμάτων και τραυματιών, καθώς και σχετικών πορισμάτων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων) και της Μονάδας Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και Διαλειτουργικότητας.

Αν και η απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί δημόσια στο σύστημα «Διαύγεια», η ΡΑΣ με ανακοίνωσή της εξέφρασε την ενόχλησή της για τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, ζητώντας να τηρηθεί μυστικότητα. «Η διαδικασία ακροάσεων της ΡΑΣ προϋποθέτει μυστικότητα μέχρι τέλους. Ήδη η διαρροή του πορίσματος σε μέσα ενημέρωσης δημιουργεί στην κοινή γνώμη εντυπώσεις και ίσως κάποιες παρανοήσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Hellenic Train αναμένεται πλέον να προχωρήσει σε καθολικό έλεγχο των καθισμάτων των τρένων της και να ενημερώσει εκ νέου τη Ρυθμιστική Αρχή για τα ευρήματα.