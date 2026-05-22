Η αβεβαιότητα για το μέλλον των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να διατηρεί σε εγρήγορση τη διεθνή κοινότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το ζήτημα θα λήξει σύντομα ενώ το Ιράν ανασυντάσσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις.

Επιπλέον ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ και ότι θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Την ίδια ώρα υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, προσθέτοντας ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης επί των Στενών του Ορμούζ παραμένουν τα πιο κρίσιμα θέματα αναφορικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα διόδια σε Ορμούζ απομακρύνουν τη συμφωνία

Από την πλευρά του ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι «υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια» ότι μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Ωστόσο επανέλαβε τη δήλωση Τραμπ πως μια διπλωματική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα καθίστατο αδύνατη αν η Τεχεράνη εφάρμοζε σύστημα «διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ.

Η δήλωση αυτή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται καθώς δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν συζητούν για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ.

«Το αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

«Το Ιράν και το Ομάν πρέπει να κινητοποιήσουν όλους τους πόρους τους τόσο για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας όσο και για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας με τον καταλληλότερο τρόπο», δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στη Γαλλία, Μοχαμάντ Αμίν-Νετζάντ, σε συνέντευξή του.

«Αυτό θα συνεπάγεται κόστος και είναι αυτονόητο ότι όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τη διέλευση μέσω των Στενών θα πρέπει να καταβάλουν το μερίδιό τους», τόνισε, προσθέτοντας ότι το σύστημα θα είναι διαφανές. «Και αν σήμερα υπάρχει πραγματική επιθυμία να βελτιωθεί η κατάσταση, πρέπει να βρεθεί λύση που να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος».

Και ενώ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με αιχμή του εμπλουτισμένο ουράνιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, ανέπτυξε στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, την ιδέα της μεταφοράς και αποθήκευσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία

Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται τα πλήγματα του Ισραήλ στο Λίβανο στην επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ.