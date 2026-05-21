Με αιχμή τη θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία και αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», παρουσιάζοντας στη Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», παρουσία πολιτών που γέμισαν την αίθουσα αλλά και τον εξωτερικό χώρο, όπου είχε τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της παρουσίασης. Σύμβολο του νέου κόμματος αποτελεί ένα περιστέρι μαζί με κλαδί ελιάς, επιλογή με σαφή αναφορά στην ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική ενότητα.

«Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Στην ομιλία της, η Μαρία Καρυστιανού επιχείρησε να δώσει τον ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, περιγράφοντάς την ως απάντηση σε ένα πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον που – όπως υποστήριξε – έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας.

«Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εμφανίστηκε με έντονα προσωπικό λόγο, κάνοντας αναφορές στη διαδρομή της ως μητέρα, παιδίατρος και πολίτης που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Στα Τέμπη συγκρούστηκε η αλήθεια με ένα ολόκληρο σύστημα», υποστήριξε, συνδέοντας το πολιτικό εγχείρημα με τη διεκδίκηση λογοδοσίας, διαφάνειας και αλλαγών στη λειτουργία του κράτους.

Οι βασικοί στόχοι του νέου κόμματος

Η ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πλαίσιο θέσεων που καλύπτει θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά ζητήματα.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι:

Εδραίωση κράτους δικαίου και ουσιαστική διάκριση των εξουσιών.

Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας.

Αναβάθμιση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.

Στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό.

Προστασία της πρώτης κατοικίας.

Διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών.

Έλεγχος δημόσιων συμβάσεων και διαχείρισης δημόσιου χρήματος.

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων.

Παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας.

Στήριξη πρωτογενούς τομέα και ελληνικής περιφέρειας.

Αυστηρότερο πλαίσιο απέναντι σε καρτέλ και φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στήριξη πολιτισμού και αθλητισμού.

Προάσπιση εθνικής κυριαρχίας και εθνικών συμφερόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ανάγκη αντιμετώπισης του brain drain, της υπογεννητικότητας και της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Στήριξη από πολίτες και οι συμβολισμοί της εκδήλωσης

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προβλήθηκαν βίντεο υποστήριξης από Έλληνες του εξωτερικού, ανθρώπους της παραγωγής, επιστήμονες, επαγγελματίες και νέους.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίστηκαν ήταν και η Χαρίτα Μάντολες, πρόσωπο συνδεδεμένο με την κυπριακή τραγωδία του 1974.

Στον εξωτερικό χώρο του «Ολύμπιον» είχαν στηθεί τραπεζάκια εγγραφής πολιτών που επιθυμούσαν να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πολιτικό εγχείρημα, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός και παραγωγός Κατερίνα Μουτσάτσου.

Το πολιτικό αποτύπωμα της επόμενης ημέρας

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος ανοίγει πλέον τη συζήτηση για τη θέση που θα επιχειρήσει να καταλάβει στον πολιτικό χάρτη η «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», αλλά και για τη δυνατότητα μετατροπής της κοινωνικής απήχησης που έχει αναπτύξει η Μαρία Καρυστιανού σε οργανωμένη πολιτική έκφραση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν τόσο η οργανωτική δομή του φορέα όσο και η στρατηγική του απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για θεσμούς, λογοδοσία και εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής.