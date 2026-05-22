Ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε κοντράρονται στον ημιτελικό του Final Four 2026 (22/05, 18:00), με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό. Οι ερυθρόλευκοι, για να διεκδίσουν το τρόπαιο, θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της κατόχου του τίτλου.

Πού θα κριθεί όμως η μάχη της πρόκρισης; Με τη βοήθεια του 3StepsBasket, αναλύουμε όσα μας έχουν παρουσιάσει οι δύο ομάδες μέχρι τώρα στη σεζόν και τους τομείς του παιχνιδιού που αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος.

Οι δύο φιναλίστ έχουν ξεκάθαρη την ταυτότητα του προπονητή τους, κάτι που αποτυπώνεται ανάγλυφα και στους αριθμούς. Ακολουθεί η συγκριτική ανάλυση των δύο οργανισμών με βάση τα επίσημα advanced team stats.

1. Εντυπωσιακή επιθετική αποτελεσματικότητα

Η επίθεση του Ολυμπιακού χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές επιδόσεις, οι οποίες βασίζονται στην ομαδικότητα και την αποτελεσματικότητα. Διαθέτει ένα κορυφαίο Offensive Rating (ORTG) 123.4, το οποίο τον κατατάσσει στην 1η θέση της διοργάνωσης. Η παραγωγικότητά του αποτυπώνεται στους 90.7 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ το Effective Field Goal Percentage (eFG%) αγγίζει το εντυπωσιακό 57.1% (2η θέση στη λίγκα). Οι «ερυθρόλευκοι» παίρνουν 1.14 πόντους ανά επιθετική προσπάθεια, εκτελώντας με υψηλή αποτελεσματικότητα στα δίποντα (1.19 πόντοι ανά προσπάθεια). Φενέρμπαχτσε: Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους παρουσιάζει μια πιο ισορροπημένη αλλά άκρως λειτουργική επιθετική ταυτότητα, καταγράφοντας Offensive Rating (ORTG) 114.8. Η παραγωγικότητά της φτάνει τους 82.4 πόντους ανά παιχνίδι στην EuroLeague, έχοντας μια πιο μετρημένη αλλά αποτελεσματική ροή κατοχών. Η ειδοποιός διαφορά της Φενέρ έγκειται στο γεγονός ότι, παρά τον χαμηλότερο ρυθμό σκοραρίσματος, εκτελεί με εξαιρετική συνέπεια από τη γραμμή των τριών πόντων, ευστοχώντας σε 9.4 τρίποντα ανά αγώνα με το αξιοσημείωτο 36.6%.

2. Διαφορετική φιλοσοφία στην επίθεση

Εδώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη δομική διαφορά των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να παραδίδει σεμινάρια «Motion Offense».

Είναι η απόλυτη ομάδα των πασέρ στην Ευρώπη. Φιγουράρει στην 1η θέση σε ασίστ με 21.6 ανά αγώνα, αλλά το πιο εντυπωσιακό advanced metric είναι το Assist Percentage (AST%) που φτάνει στο 69.3% (επίσης 1η θέση). Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 70% των καλαθιών του Ολυμπιακού προέρχεται από δημιουργία και συνεργασία, εκμηδενίζοντας τις καταστάσεις απομόνωσης (isolation). Φενέρμπαχτσε: Η Φενέρ παρουσιάζει ένα μοντέλο παιχνιδιού που βασίζεται περισσότερο στην προσωπική φάση και τη διαχείριση των γκαρντ, καταγράφοντας 16.2 ασίστ ανά αγώνα. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα του Σάρας επιλέγει να ακουμπάει την μπάλα σε low-post καταστάσεις ή σε pick-and-roll που οδηγούν σε άμεσες εκτελέσεις των Baldwin και Devon Hall, παρά στην αέναη και μακρά κυκλοφορία της μπάλας που εφαρμόζει ο Μπαρτζώκας.

3. Η καθοριστική μάχη των ριμπάουντ

Ο έλεγχος των αιθέρων αποτελεί βαρόμετρο για τον ρυθμό του παιχνιδιού, με τις δύο ομάδες να εμφανίζονται ως ελίτ δυνάμεις και τον Ολυμπιακό να διατηρεί μια οριακή υπεροχή στο επιθετικό ριμπάουντ.

Συλλέγει 11.9 επιθετικά ριμπάουντ ανά αγώνα, με το Offensive Rebounding Percentage (OREB%) στο 35.5% (2η θέση), εξασφαλίζοντας πολύτιμες δεύτερες ευκαιρίες. Παράλληλα, θωρακίζει τα μετόπισθεν με 70.1% στο Defensive Rebounding Percentage (DREB%). Φενέρμπαχτσε: Η Φενέρμπαχτσε εμφανίζεται εξαιρετικά πειθαρχημένη, μαζεύοντας συνολικά 35.4 ριμπάουντ ανά αγώνα. Η δύναμή της εντοπίζεται στην αμυντική της λειτουργία, καθώς ελέγχχει το ριμπάουντ στα μετόπισθεν με 24.1 αμυντικά ανά αγώνα, γεγονός που της επιτρέπει να σταματά τις δεύτερες επιθέσεις των αντιπάλων. Στην επίθεση παραμένει επικίνδυνη, ανανεώνοντας φάσεις με 11.3 επιθετικά ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

4. Κομβική η διαχείριση των λαθών

Ένα μελανό σημείο και για τους δύο αντιπάλους είναι τα λάθη. Αμφότερες οι ομάδες κάνουν αρκετά κατά τη διάρκεια των αγώνων, στοιχείο που σε έναν ημιτελικό Final Four μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Το μοναδικό «ψεγάδι» στην κατά τα άλλα υποδειγματική επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού είναι τα λάθη, καθώς επιτρέπει 12.3 (12η θέση) ανά αγώνα. Φενέρμπαχτσε: Η Φενέρ παρουσιάζει ανάλογη εικόνα, αφού υποπίπτει σε 13.5 λάθη ανά αγώνα. Την ίδια ώρα, πάντως, το μεγάλο της όπλο στη EuroLeague παραμένει η άμυνα κάτι που θα δούμε παρακάτω.

5. Εν αρχήν ην η άμυνα

Η άμυνα του Ολυμπιακού είναι σχεδιασμένη για να υπηρετεί την επίθεσή του: θέλει να κλέψει, να ελέγξει το ριμπάουντ και να ανεβάσει το τέμπο. Αντίθετα, η άμυνα της Φενέρμπαχτσε είναι αυτοσκοπός: θέλει να χαλάσει το μυαλό του αντιπάλου, να εξαντλήσει τον χρόνο των 24 δευτερολέπτων και να κρατήσει το σκορ χαμηλά.

Το Defensive Rating (DRTG) των «ερυθρολεύκων» κυμαίνεται στο 115.0 (πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές). Η άμυνα του Μπαρτζώκα στοχεύει στην προστασία του «ζωγραφιστού» μέσω των Donta Hall και Milutinov, επιλέγοντας συχνά να δώσει το μακρινό σουτ προκειμένου να ελέγξει τον ρυθμό και να τροφοδοτήσει το transition παιχνίδι. Φενέρμπαχτσε: Εδώ βρίσκεται το μεγάλο παράσημο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τη φετινή σεζόν. Η Φενέρ διαθέτει ένα κορυφαίο Defensive Rating (DRTG) 110.6, το οποίο την κατατάσσει στις κορυφαίες άμυνες της EuroLeague, δεχόμενη μόλις 78.2 πόντους ανά παιχνίδι.

Σύγκρουση φιλοσοφιών μέχρι τελικής πτώσης

Τα advanced stats του 3StepsBasket επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια τιτανομαχία. Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο μπασκετικό «ρομπότ»: βασίζεται στην κορυφαία κυκλοφορία μπάλας στην Ευρώπη (AST% 69.3%), την ελίτ αποτελεσματικότητα στα δίποντα και την κυριαρχία στο transition.

Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε του 2026 είναι μια αμυντική «μέγγενη» (Top DRTG 110.6) που στηρίζεται στον έλεγχο των αμυντικών ριμπάουντ, την περιφερειακή ευστοχία (36.6% στα τρίποντα) και την physical πίεση.