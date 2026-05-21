Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο «Iranian Labour News Agency», Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία ενδέχεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον ή την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο σχέδιο συμπεριλαμβάνεται άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ενώ προβλέπεται αποχή από επιθέσεις σε υποδομές εκατέρωθεν.

Παράλληλα το Iranian Labour News Agency αναφέρει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης της διασφάλιση της ελεύθερη ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ μέσω κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Η σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, βρίσκεται επίσης μέσα στο προσχέδιο, ωστόσο υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει κατά γράμμα τους όρους της συμφωνίας.