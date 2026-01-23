5 το πρωί: Το σχέδιο Τραμπ για «Συμβούλιο Ειρήνης» – Η επίθεση Ζελένσκι – Τα ποσοστά στα νέα πολιτικά σχήματα
Προβληματισμό στην Ευρώπη προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για «Συμβούλιο Ειρήνης», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει στις Βρυξέλλες την ανάγκη περιορισμένης και στοχευμένης συμμετοχής, ώστε να μη δημιουργηθεί νέο όργανο ανταγωνιστικό προς τον ΟΗΕ
1
Συμβούλιο Ειρήνης, Γάζα και Γροιλανδία
- Το σχέδιο Τραμπ για «Συμβούλιο Ειρήνης»: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στο Νταβός το σχέδιό του για τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι «σχεδόν όλες οι χώρες θέλουν να συμμετάσχουν» και ότι το νέο σχήμα θα συνεργάζεται με τον ΟΗΕ, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού και προβάλλοντας τον εαυτό του ως κεντρικό διαμεσολαβητή σε διεθνείς συγκρούσεις.
- Η παρέμβαση Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες: Ο πρωθυπουργός, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε ότι η πλειονότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει εύλογους προβληματισμούς για το Συμβούλιο Ειρήνης, προτείνοντας συμμετοχή μόνο στο σκέλος που αφορά τη Γάζα και μόνο για όσο απαιτηθεί, ώστε να μη δημιουργηθεί νέο όργανο ανταγωνιστικό προς τον ΟΗΕ.
- Μήνυμα ενότητας: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, προσερχόμενοι στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, τόνισαν την ανάγκη για κοινή στάση της ΕΕ απέναντι στις πολιτικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ που επηρεάζουν τη νέα εποχή των διατλαντικών σχέσεων, από τη Γροιλανδία και τους δασμούς έως το Συμβούλιο Ειρήνης — με τους τόνους να παραμένουν χαμηλά και το βάρος να πέφτει στην αποκλιμάκωση, τη συνεργασία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, παρά τις αιχμές και τις απειλές που προηγήθηκαν.
2
Τα ποσοστά των κομμάτων στη νέα δημοσκόπηση
- Τα ποσοστά: Ήπια άνοδος για τη Νέα Δημοκρατία δείχνουν τα στοιχεία της νέας δημοσκόπηση της Metron Analysis, που ανεβαίνει στο 22,3% στην πρόθεση ψήφου, την ώρα που η αντιπολίτευση καταγράφει απώλειες. Tο ΠαΣοΚ υποχωρεί στο 9,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%. Όσον αφορά νέα πολιτικά σχήματα, μεγαλύτερη δυναμική καταγράφει ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο το 33% δηλώνει πιθανό να στηρίξει, σε αντίθεση με τα σενάρια κομμάτων υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, που συγκεντρώνουν χαμηλότερη αποδοχή.
- Η εικόνα του Τραμπ: Την ίδια ώρα, οι ερωτηθέντες εκφράζουν αβεβαιότητα για τις διατλαντικές σχέσεις, καθώς το 51% των πολιτών εκτιμά ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους στο άμεσο μέλλον, έναντι 41% που πιστεύει στη διατήρηση της συμμαχίας. Το 75% αξιολογεί αρνητικά τον Ντόναλντ Τραμπ.
- Στήριξη στα αιτήματα και τα μπλόκα των αγροτών: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, περίπου 3 στους 4 πολίτες (75%) θεωρούν δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ενώ το 63% κρίνει δικαιολογημένη τη μορφή των κινητοποιήσεων με μπλόκα, παρά τη σταδιακή αποχώρηση των διαδηλωτών από τους δρόμους μετά τις συναντήσεις με την κυβέρνηση.
3
Επίθεση Ζελένσκι στην Ευρώπη από το Νταβός
- Σφοδρή επίθεση Ζελένσκι στην Ευρώπη: Από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για στάση αναμονής και έλλειψη αποφασιστικότητας — από τη Γροιλανδία έως την Ουκρανία — κάνοντας λόγο για «πρόβλημα νοοτροπίας» και προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να αποδεχθεί ρόλο δευτερεύοντος παίκτη στη διεθνή σκηνή.
- Αιχμές για αδράνεια: Ο Ζελένσκι επέκρινε την Ευρώπη για την αδυναμία αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και για τη μη κατάσχεση ρωσικού πετρελαίου, διερωτώμενος γιατί δεν πράττει όσα μπορεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μίλησε για επιλεκτική δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι «ο Μαδούρο διώκεται, αλλά ο Πούτιν όχι».
- Δίαυλοι με ΗΠΑ και Ρωσία: Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε τριμερή συνάντηση Ουκρανίας–ΗΠΑ–Ρωσίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτήρισε «παραγωγική» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Νταβός και τόνισε ότι οι συνομιλίες για την ειρήνη και την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε πιο ώριμο στάδιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβεβαιώνει ότι «πλησιάζουμε σε συμφωνία».
4
Σαρώνει στις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ το Sinners και ο Λάνθιμος
- Ρεκόρ υποψηφιοτήτων: Η ταινία Sinners του Ράιαν Κούγκλερ «σπάει» ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ταινία στην ιστορία των Όσκαρ, περιλαμβάνοντας κορυφαίες κατηγορίες όπως Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία και Σενάριο.
- Η ελληνική παρουσιά στα Όσκαρ: Η ταινία Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφια σε τέσσερις σημαντικές κατηγορίες, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μουσικής, ενώ η Έμα Στόουν διεκδικεί υποψηφιότητα για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο.
- Η τελετή και η μετάδοση: Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και για πρώτη φορά από το κανάλι YouTube της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως.
5
Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με νίκες, προκρίσεις και ήττες
- Διπλό πριν το μεγάλο ραντεβού: Ο Ολυμπιακός πέτυχε την έκτη νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 74-68, παρά το προβληματικό δεύτερο ημίχρονο, ανέβηκε στο 15-8 της EuroLeague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να ξεχωρίζει ξανά, πριν το μεγάλο ραντεβού με την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15).
- Βήμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ: Με γκολ των Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη και καταλυτική παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια ο Δικέφαλος του Βορρά νίκησε 2-0 τη Ρεάλ Μπέτις, έφτασε τα πέντε σερί αήττητα παιχνίδια στην Ευρώπη και «πάτησε γκάζι» για την επόμενη φάση του Europa League.
- Ισοπαλία στο ποδόσφαιρο, ήττα στο μπάσκετ: Με γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τη Φερεντσβάρος και εξασφάλισε την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Europa League, ενώ στο μπάσκετ το «Τριφύλλι» έκλεισε τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague με ήττα 75-71 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε ένα ματς με ένταση και ένσταση για το χρονόμετρο, πέφτοντας στο 14-10 πριν τη Βιλερμπάν.
