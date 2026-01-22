Σφοδρά λεκτικά πυρά προς τους Ευρωπαίους εταίρους του εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, υποστηρίζοντας ότι πολλοί ηγέτες στην Ευρώπη τηρούν στάση αναμονής στο ζήτημα της Γροιλανδίας περιμένοντας να εκτονωθεί, ενώ δεν δρουν αποφασιστικά και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα συμπεριλμβανομένης και της Ουκρανίας, όπως φαίνεται από τις συμβουλές τους προς το Κίεβο να μην συζητήσει με τις ΗΠΑ για τους Tomahawk.

Απίστευτη επίθεση στην Ευρώπη για μια σειρά από θέματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε την Ευρώπη επίσης για αδράνεια στο θέμα της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και διερωτήθηκε γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει σε ενέργειες αντίστοιχες με αυτές που, όπως είπε, είναι σε θέση να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως η «σύλληψη» δεξαμενόπλοιων και η κατάσχεση ρωσικού πετρελαίου. Όπως ανέφερε: «Οι ΗΠΑ μπορούν να δεσμεύουν δεξαμενόπλοια, η Ευρώπη γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να πράξει το ίδιο με το ρωσικό πετρέλαιο»;

Αναφερόμενος στις ρωσικές επιθέσεις κατά κρίσιμων ενεργειακών και πολιτικών υποδομών, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα επιχειρεί «να παγώσει τους Ουκρανούς μέχρι θανάτου». Πρόσθεσε ότι θα ήταν οικονομικά και στρατηγικά πιο αποτελεσματικό για τους συμμάχους να είχαν διακόψει έγκαιρα την πρόσβαση της Ρωσίας σε εξαρτήματα για πυραυλικά συστήματα, αντί να εστιάζουν –όπως είπε χαρακτηριστικά– σε μέτρα τύπου «PURL».

Υπάρχει πρόβλημα νοοτροπίας στην Ευρώπη είπε ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέδωσε τις αδυναμίες της Ευρώπης κυρίως στη νοοτροπία της, περιγράφοντάς την ως έναν κατακερματισμένο, «καλειδοσκοπικό» χώρο μικρών και μεσαίων δυνάμεων, χωρίς ενιαία στρατηγική κατεύθυνση και χωρίς συλλογική ισχύ. Τόνισε ότι «μόνο οι πράξεις δημιουργούν πραγματική τάξη» και προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην αποδέχονται ρόλο δευτερεύοντος παίκτη στη διεθνή σκηνή. Όπως είπε, η Ευρώπη «μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως παγκόσμια δύναμη».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαίες ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι το ΝΑΤΟ στηρίζεται στην πεποίθηση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν δράση όταν χρειαστεί. Αναφερόμενος στη Γροιλανδία, χαρακτήρισε λανθασμένο μήνυμα την αποστολή μόλις 40 στρατιωτών, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται να προστατεύσουν τίποτα». Προειδοποίησε, επίσης, πως όταν η διεθνής κοινότητα αποφεύγει να στηρίξει όσους μάχονται για τη δημοκρατία, «οι συνέπειες επιστρέφουν».

Σε άλλο σημείο, έκανε λόγο για επιλεκτική στάση σε θέματα δικαιοσύνης, λέγοντας ότι «ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται στο εδώλιο, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν όχι», κάνοντας λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

«Παραγωγική» η συνάντηση με Τραμπ

Αναφερόμενος στις επαφές του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική», σημειώνοντας ότι συζητήθηκε τόσο η πορεία των ειρηνευτικών διεργασιών όσο και η περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Όπως είπε, οι ομάδες των δύο χωρών βρίσκονται σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία και τα έγγραφα που επεξεργάζονται Κίεβο και Ουάσιγκτον βρίσκονται πλέον σε πιο ώριμο και καλύτερα προετοιμασμένο στάδιο. Υπενθύμισε ακόμη ότι προηγούμενη συνάντησή του με τον Τραμπ είχε οδηγήσει σε ενίσχυση της προστασίας του ουκρανικού εναέριου χώρου και εξέφρασε την ελπίδα πως αυτή τη φορά τα μέτρα θα είναι ακόμη ισχυρότερα.

Θετική εκτίμηση της συνάντησης και από Τραμπ

Το θετικό κλίμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός,είχε επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Τραμπ μετά το πέρας της συνάντησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η συνάντηση ήταν «πολύ καλή» και θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν υποστηρίζοντας ότι το μόνο που χρειάζεται να ειπωθεί είναι ότι «ο πόλεμος πρέπει να τελειώνει». Σύμφωνα με τον ίδιο, στην συνάντηση με τον Ζελένσκι -η οποία κράτησε περίπου μια ώρα- δεν συζητήθηκε το ζήτημα της συμμετοχής της Ουκρανίας στο Συμβούλιο της Ειρήνης.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως οι δύο πλευρές «πλησιάζουν» σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να προχωρήσουμε, αλλιώς θα είναι ντροπή», μιλώντας έξω από τον χώρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Χθες το βράδυ δε είχε πει πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια συμφωνία για την Ουκρανία σημαίνει πως Ζελένσκι και Πούτιν «είναι ηλίθιοι». Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε και στην επικείμενη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα που θα έχει ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ «σήμερα ή αύριο», τονίζοντας ότι οι δύο βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.