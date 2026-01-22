Ελαφρώς βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά την πρόθεση ψήφου καταγράφει η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA, την ώρα που η αντιπολίτευση παρουσιάζει κάμψη παρά το 61% που ζητά πολιτική αλλαγή και το 51% που θα έβλεπε θετικά τις πρόωρες εκλογές.

Το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου από το 21% του Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο 22,3%. Το ΠαΣοΚ από το 11% πέφτει στο 9,8% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,2% κατρακυλά στο 3%. Πρώτη παρουσιάζει και η Ελληνική Λύση από το 9% στο 8,2% ενώ σε σχεδόν σταθερά ποσοστά παραμένουν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην εκτίμηση ψήφουη. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστό 28,5%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,5%, ενώ τρίτος καταγράφεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία ανάκαμψης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σημαντικά ποσοστά συγκεντρώνουν επίσης το ΚΚΕ με 8%, η Ελληνική Λύση με 10,7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό των αναποφάσιστων/λοιπών κομμάτων που φτάνει το 9,5%, στοιχείο που δείχνει ότι το εκλογικό τοπίο παραμένει ρευστό παρά τη σταθερή πρωτιά της ΝΔ.

Τα κόμματα Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά

Όσον αφορά την προοπτική ίδρυσης πολιτικών κομμάτων από την Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, το 16% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξει το κόμμα της Καρυστιανού, 17% δηλώνει αρκετά πιθανό, 19% όχι και τόσο πιθανό ενώ 47% απαντά ότι δεν θα στήριζε μια τέτοια προσπάθεια.

Η ίδια, αν και ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα ηγηθεί του κόμματος, συγκεντρώνει θετικές γνώμες σε ποσοστό 50%.

Κατά τα ίδια ευρήματα λιγότερη τύχη στον πολιτικό στίβο θα είχαν κόμματα υπό τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα.

Στην πρώτη περίπτωση 72% απαντά ότι είναι απίθανο να το ψήφιζε ενώ στην δεύτερη περίπτωση αυτό το ποσοστό καταγράφεται στο 66%.

Οι εντυπώσεις των πολιτών για τον εργο της κυβέρνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, οι εντυπώσεις των πολιτών από το έργο της κυβέρνησης παραμένουν κατά βάση αρνητικές σχεδόν σε όλους τους βασικούς τομείς πολιτικής.

Στα γεωπολιτικά και τα θέματα διεθνών σχέσεων καταγράφεται η σχετικά καλύτερη εικόνα, με το 33% να εκφράζει μάλλον θετικές γνώμες, ωστόσο και εκεί οι αρνητικές απόψεις υπερισχύουν (51%), οδηγώντας σε αρνητικό ισοζύγιο (-18).

Στα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως το κόστος ζωής, η ασφάλεια και η πρόνοια, η δυσαρέσκεια είναι έντονη, καθώς οι μάλλον αρνητικές γνώμες φτάνουν το 69%, έναντι μόλις 21% θετικών, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται στο -48.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα στους τομείς της Δημοκρατίας και των Θεσμών, όπου το 77% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο, ενώ μόλις το 15% εκφράζει θετική άποψη, καθώς και στην Οικονομία, όπου οι αρνητικές γνώμες αγγίζουν το 78% και το ισοζύγιο υποχωρεί στο -64.

Τα διαχρονικά στοιχεία δείχνουν ότι, παρά μικρές διακυμάνσεις, η κυβέρνηση δυσκολεύεται να βελτιώσει ουσιαστικά την εικόνα της στους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Μικρή βελτίωση της εικόνας της κυβέρνησης

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση καταγράφει μια ήπια αλλά σαφή βελτίωση της εικόνας της κυβέρνησης, την ώρα που η αξιωματική αντιπολίτευση και ο αρχηγός της συνεχίζουν να αξιολογούνται έντονα αρνητικά.

Η συνολική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου εμφανίζει μικρή άνοδο των θετικών γνωμών στο 25%, με τις αρνητικές να υποχωρούν οριακά στο 70%, εξέλιξη που αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος καταγράφει σταθεροποίηση και ελαφρά ενίσχυση της θετικής εικόνας του στο 27%.

Αντίθετα, η εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ παραμένει ιδιαίτερα αρνητική, με το 81% να έχει αρνητική γνώμη για το κόμμα και το 79% για τον αρχηγό του Νίκος Ανδρουλάκης, χωρίς ουσιαστικά σημάδια βελτίωσης στα διαχρονικά στοιχεία.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι, παρά τη γενικευμένη δυσαρέσκεια, η κυβέρνηση φαίνεται να ανακτά περιορισμένο πολιτικό χώρο, κυρίως λόγω της αδυναμίας της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά της.