Ο Ζαρουρί μπήκε αλλαγή, σκόραρε και έδωσε τον βαθμό στον Παναθηναϊκό στην παγωμένη Βουδαπέστη, σε ένα ματς που οι «πράσινοι» είχαν τις καθαρές ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη, αλλά βρέθηκαν πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα, με πέναλτι. Προκρίθηκε στα πλέι οφ του Europa League το Τριφύλλι και την τελευταία αγωνιστική με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ θα τα παίξει όλα για όλα διεκδικώντας τις όποιες ελπίδες για την πρώτη οχτάδα.

Η επιστροφή των Σάντσες και Κυριακόπουλου στην ενδεκάδα, ήταν οι ειδήσεις του pre game.

Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε χωρίς συγκινήσεις, ώσπου στο 11′ ο Σφιντέρσκι έφυγε στην αντεπίθεση και έδωσε στον Πελίστρι, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις, αλλά δεν απέφυγε το σουτ πάνω από τα δοκάρια.

Οι «πράσινοι» δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο στο ημίωρο, καθώς ήταν καλά στημένος στη μεσαία γραμμή και προσηλωμένος στην αμυντική λειτουργία.

Εκπληκτική μπαλιά έβγαλε ο Μπακασέτας στον Πελίστρι στο 28′, αλλά το κοντρόλ ήταν κακό, επομένως ο Γκροφ βγήκε και πρόλαβε.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μπακασέτας εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα άουτ.

Από το 35′ άρχισε να φαίνεται η Φερεντσβάρος, με αφετηρία μία κεφαλιά του Γιουσούφ που δεν άγχωσε τον Λαφόν.

Αμέσως μετά, στο 36′, ο Λέβι ντρίμπλαρε τον Τουμπά, έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του «τριφυλλιού».

Ακολούθησε ένα λάθος του Πάλμερ-Μπράουν που έδωσε την ευκαιρία στον Λέβι να κάνει το κοντινό σουτ και τον Ίνγκασον να βάζει σωτήρια το πόδι του στο 38′.

Η πίεση της Φερεντσβάρος ολοκληρώθηκε στο 39′ με ένα εντός περιοχής σουτ του Ραεμάεκερς που αποδείχθηκε άστοχο.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με ένα εκτός περιοχής σουτ του Μπακασέτα που κατέληξε άουτ (50′), ενώ στο 56′ καταγράφηκε μία ωραία ενέργεια και σουτ του Πάλμερ-Μπράουν που απέκρουσε σε κόρνερ ο Γκροφ.

Ο 28χρονος στόπερ μετατράπηκε σε μοιραίο, αφού έκανε χέρι εντός περιοχής στο 58′, ο Γιουσούφ εκτέλεσε το πέναλτι στο 62′ και η Φερεντσβάρος πήρε το προβάδισμα.

Ακολούθησε ένα άστοχο εκτός περιοχής σουτ του Καλάμπρια στο 66′, σε ένα χρονικό σημείο που ο Παναθηναϊκός πήρε την μπάλα στα πόδια του.

Τελικά, οι «πράσινοι» έσωσαν την παρτίδα στο 86′ με ατομική ενέργεια και τρομερό σουτ του Ζαρουρί.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: Γκροφ, Σισέ, Σαλάι, Ραεμάεκερς, Ρομάο, Λέβι (73′ Ότβος), Κανιτσόφσκι, Μακρέκις, Καντού, Γιουσούφ (80′ Ζοζέφ), Ζακαρίασεν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν (75′ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Κυριακόπουλος (84′ Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες (75′ Ζαρουρί), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι (90′ Ταμπόρδα).