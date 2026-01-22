Την έκτη νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια πέτυχε ο Ολυμπιακός, που έκανε το «2 στα 2» στη «διαβολοβδομάδα. Μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, αλλά ένα προβληματικό δεύτερο, οι Πειραιώτες νίκησαν στην Κωνσταντινούπολη την Εφές 74-68 και πήγαν στο 15-8 στην κατάταξη της Ευρωλίγκας. Εξαιρετικός σε ακόμη ένα ματς ο Σάσα Βεζένκοφ. Tην επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα (29/1 στις 21:15).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά, αφού ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε δύο τρίποντα πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά, και η ομάδα του Μπαρτζώκα προηγήθηκε 8-0.

Η συνέχεια ήρθε από τον Βεζένκοφ, που με δικό του τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο +9. Λίγο αργότερα, τρίποντο του Γουόκαπ έκανε το σκορ διψήφιο (7-17), ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 12 πόντους, διαμορφώνοντας το 13-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με αποτελεσματικότητα στα δίποντα (4/7), στα τρίποντα (4/8) και στις βολές (5/7), αλλά και με 8 ασίστ, 2 μπλοκ και μόλις 3 λάθη, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που είχαν μόλις 3/10 δίποντα και 2/8 τρίποντα.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πιο ισορροπημένο (18-23), ωστόσο το +17 έδινε στους φιλοξενούμενους άνεση και ασφάλεια εν όψει του β’ ημιχρόνου.

Το α’ ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει 64.7% στο δίποντο, 6/12 τρίποντα και 12 ασίστ για 3 λάθη.

Η Εφές αντιπαρέταξε μόλις 3/15 τρίποντα, ενώ το 47.1% στο δίποντο φάνταζε λίγο μπροστά στην απόδοση των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι υπενθυμίζεται ότι έπαιζαν χωρίς τον Μιλουτίνοβ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμοιαζαν ικανοί να καθαρίσουν το ματς χωρίς ιδιαίτερη πίεση, όμως ένα εκρηκτικό 14-2 της Εφές στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου ανέτρεψε πλήρως την εικόνα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εγκλωβίστηκε επιθετικά, βρίσκοντας μόλις δύο καλάθια εντός πεδιάς και έξι βολές σε ολόκληρο το δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιμέρους 20-10 υπέρ των Τούρκων.

Στην τελευταία περίοδο, η Εφές μείωσε μέχρι το -2 (61-63) και το παιχνίδι έγινε θρίλερ, αλλά ένα σερί 8-0 του Ολυμπιακού… αποκατέστησε την τάξη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74