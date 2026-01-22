Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Μπέτις με 2-0 και πάτησε… γκάζι για την επόμενη φάση του Europa League.

Με τον Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη να πετυχαίνουν τα γκολ και τον Κωνσταντέλια σε ρόλο… οργανωτή, ο Δικέφαλος πήρε σημαντικό τρίποντο τρέχοντας σερί πέντε αήττητων αγώνων στην Ευρώπη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του χωρίς «εκπλήξεις», με μοναδική αλλαγή αυτή του Δημήτρη Πέλκα ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση «10» αντί του Γιάννη Κωνσταντέλια που έχασε προπονήσεις πριν το ματς.

Οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν από τα πρώτα λεπτά πως θέλουν να επιβάλουν το δικό τους ρυθμό, αλλά χωρίς να πάρουν ρίσκα. Το ματς ήταν εξαιρετικό από τακτικής άποψης, αφού οι δύο ομάδες έκλειναν εξαιρετικά όλους τους χώρους προσπαθώντας να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 20ο λεπτό, όταν ο Πέλκας έκανε στην κίνηση το σουτ με τη μπάλα να φεύγει άουτ. Οι Ισπανοί πήραν την κατοχή μετά το 25ο λεπτό και πίεσαν την «ασπρόμαυρη» άμυνα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Άβιλα έκανε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή το οποίο έφυγε άουτ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Αϊτόρ έκανε δυνατό σουτ μετά από ωραία ανάπτυξη, με τον Αντώνη Τσιφτσή να κάνει εντυπωσιακή απόκρουση.

Οι παίκτες του Δικεφάλου βρήκαν απάντηση στις ευκαιρίες των Ισπανών και στο 37ο λεπτό μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Γιακουμάκης από κοντά προσπάθησε με τακουνάκι να στείλει στα δίχτυα τη μπάλα όμως αυτή έφυγε παράλληλα από την εστία.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, μέχρι τη στιγμή που ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στη… μάχη τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 54ο λεπτό. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα, έδωσε άλλη ενέργεια στην επίθεση του ΠΑΟΚ ο οποίος κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 67ο λεπτό. Μετά από εκπληκτική κυκλοφορία, ο Μεϊτέ έσκαψε για τον Γιακουμάκη ο οποίος πρόλαβε τη μπάλα και σέντραρε με εντυπωσιακό τρόπο για τον Ζίβκοβιτς που σε άδεια εστία έκανε το 1-0.

Οι γηπεδούχοι πήραν ψυχολογία και «χτύπησαν» ξανά στο 73’ πετυχαίνοντας νέο τέρμα με τον Οζντόεφ, το οποίο ακυρώθηκε ωστόσο ως οφσάιντ.

Δεν σταμάτησαν όμως εκεί, αφού στο 87ο λεπτό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Μοράντε, με τον Γιακουμάκη να εκτελεί για το 2-0, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά μία πολύ μεγάλη νίκη διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (88’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (54’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (88’ Μύθου)

Ρεάλ Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι) Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα (62’ Ρόκα), Φορνάλς (62’ Λο Κέλσο), Ντεόσα, Άβιλα, Ρουϊμπάλ (54’ Ελζαζούλι), Πάμπλο Γκαρσία (69’ Μοράντε)