Το σχέδιο του για τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης παρουσιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ άρχισε την ομιλία του λέγοντας ότι «είναι μια πολύ συναρπαστική μέρα» και ισχυρίστηκε ότι «όλοι θέλουν να συμμετάσχουν» στο νέο του σχέδιο. Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι το συμβούλιο ειρήνης θα συνεργαστεί με «πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι ότι τώρα έχουμε «ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει επιλύσει οκτώ πολέμους και στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι «άλλος ένας θα ξεσπάσει πολύ σύντομα».

Αναφέρθηκε στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, αποκαλώντας τον «αυτόν που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος», αλλά αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος. «29.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, έχασαν τη ζωή τους τον περασμένο μήνα», είπε ο Τραμπ και το χαρακτήρισε ως «ένα τρομερό τίμημα».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «κάνουμε μεγάλη πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας αυτό που ακούσαμε από τον Στιβ Γουίτκοφ σήμερα το πρωί.

«Ο κόσμος σήμερα είναι πολύ πιο ειρηνικός»

Έπειτα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην εκλογή του ως πρόεδρος τον ΗΠΑ και κάνοντας μίνι απολογισμό ανέφερε: «Σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο».

Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «πραγματικά πλησιάζει στο τέλος του», αν και υπάρχουν μερικές «μικρές φωτιές» που πρέπει να σβήσουν.

Αφού απαρίθμησε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στη διεθνή σκηνή από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται τώρα προς τη Βενεζουέλα.

«Νωρίτερα αυτό το μήνα, χάρη στην απαράμιλλη ικανότητα, δύναμη και ισχύ του αμερικανικού στρατού, που είναι μακράν ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο, συλλάβαμε τον παράνομο δικτάτορα Νικολά Μαδούρο και τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε και συνέχισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό και έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τους νέους ηγέτες της Βενεζουέλας, οι σχέσεις είναι καλές.

Ανοίγουμε τη χώρα στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες μας και όλα πάνε πολύ καλά. Έχουμε ήδη εξάγει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πολλά από αυτά θα επιστρέψουν στη Βενεζουέλα».

Στη συνέχεια επεσήμανε: «Η Βενεζουέλα θα έχει περισσότερα έσοδα μαζί μας σε σύντομο χρονικό διάστημα από ό,τι είχε σε χρόνια. Οι πετρελαϊκές εταιρείες θέλουν να μπουν, θέλουν να μπουν αμέσως, είμαστε ήδη εκεί και επισκεπτόμαστε τις εγκαταστάσεις».

Η σύνθεση του συμβουλίου και η αιχμή για τον ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα αναφέρθηκε στη μελλοντική σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης. «Κάθε χώρα, σχεδόν κάθε χώρα, θέλει να συμμετάσχει. Και μόλις πριν από μερικές ημέρες στείλαμε τις επιστολές, και αυτές είναι μόνο οι χώρες που βρίσκονται εδώ. Τυχαίνει να βρίσκονται στο Νταβός» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα άρχισαν να ανεβαίνουν στη σκηνή όσοι θα υπέγραφαν την έναρξη του Συμβουλίου Ειρήνης με τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει: «Όλοι τους είναι φίλοι μου… Μου αρέσουν όλοι τους. Μπορείτε να το πιστέψετε; Συνήθως υπάρχουν δύο ή τρεις που δεν μου αρέσουν».

Σε εκείνο το σημείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στον ΟΗΕ στην ομιλία του κάνοντας ένα διφορούμενο κομπλιμέντο. «Ο ΟΗΕ έχει τεράστια δύναμη, αλλά δεν την έχει αξιοποιήσει. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι στον ΟΗΕ, αλλά δεν μίλησα με κανέναν από αυτούς όταν εργάστηκα για τους οκτώ πολέμους που έληξα. Ο ΟΗΕ δεν προσπάθησε αρκετά για να τους τερματίσει, και στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να το κάνει» επεσήμανε.

Ποιοι υπέγραψαν τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης

Αφού τελείωσε την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τους εκπροσώπους από το Μπαχρέιν και το Μαρόκο στη σκηνή για να «ενεργοποιήσουν πλήρως το Συμβούλιο Ειρήνης».